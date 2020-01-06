Різдво Христове 2020: що не можна робити 7 січня

У велике християнське свято існує кілька заборон та традицій. Читайте далі та дізнайтеся, що потрібно, а що не варто робити на Різдво.

Святкувати народження Христа потрібно правильно. І це означає не лиш відвідування церкви й 12 страв на Святвечір, а й не виконання того, що не можна вірянам у цей день.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА РІЗДВО

Існують певні заборони, що не можна робити на Різдво Христове:

Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають. Але в цей день можна загадати найзаповітніше бажання. Згідно з повір'ям, воно обов'язково збудеться.

Не можна купатися, тож приймати водні процедури потрібно заздалегідь. Зустрічати Різдво необхідно чистими душею і тілом.

Не можна займатися справами по господарству, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.

Не можна фарбувати та стригти волосся.

Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.

Не можна господарям залишати стіл раніше гостей. Існує думка, що якщо господар раніше гостей покине стіл, то бути йому весь рік неприкаяному.

Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.

Не можна ставити на стіл порожні тарілки. Обов'язково хоч щось, але має на них лежати.

Не можна ходити на полювання та вбивати звірів.

Не можна варити або пити кисіль – до небіжчика.

Не можна виносити сміття.

Не можна ходити в ліс і на риболовлю. Інакше можна потривожити русалок і лісовика.

Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.

Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.

Не можна відзначати свято одному.

ПРИКМЕТИ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Існує досить багато прикмет, пов'язаних з цим світлим святом. Прикмети про погоду на Різдво:

Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.

Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.

Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.

Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.

Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.

Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.

Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.

Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.

Прикмети з Різдвом Христовим:

Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.

Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.

Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.

Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.

Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.

Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.

Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.

Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

​На який день випало Різдво Христове:

понеділок – літо буде теплим і порадує великим урожаєм грибів

вівторок – рік вдалий для укладення шлюбу

середа – рибалка і полювання будуть успішними

четвер – фортуна посміхнеться незаміжнім дівчатам

п'ятниця – зима буде довгою, а літо – коротким

субота – о кінці зими буде багато дощів

неділя – рік буде хорошим і принесе людям багато радісних подій

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