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Різдво Христове 2020: що не можна робити 7 січня
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У велике християнське свято існує кілька заборон та традицій. Читайте далі та дізнайтеся, що потрібно, а що не варто робити на Різдво.
Святкувати народження Христа потрібно правильно. І це означає не лиш відвідування церкви й 12 страв на Святвечір, а й не виконання того, що не можна вірянам у цей день.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА РІЗДВО
Існують певні заборони, що не можна робити на Різдво Христове:
- Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають. Але в цей день можна загадати найзаповітніше бажання. Згідно з повір'ям, воно обов'язково збудеться.
- Не можна купатися, тож приймати водні процедури потрібно заздалегідь. Зустрічати Різдво необхідно чистими душею і тілом.
- Не можна займатися справами по господарству, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.
- Не можна фарбувати та стригти волосся.
- Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.
- Не можна господарям залишати стіл раніше гостей. Існує думка, що якщо господар раніше гостей покине стіл, то бути йому весь рік неприкаяному.
- Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.
- Не можна ставити на стіл порожні тарілки. Обов'язково хоч щось, але має на них лежати.
- Не можна ходити на полювання та вбивати звірів.
- Не можна варити або пити кисіль – до небіжчика.
- Не можна виносити сміття.
- Не можна ходити в ліс і на риболовлю. Інакше можна потривожити русалок і лісовика.
- Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.
- Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.
- Не можна відзначати свято одному.
ПРИКМЕТИ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Існує досить багато прикмет, пов'язаних з цим світлим святом. Прикмети про погоду на Різдво:
- Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.
- Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.
- Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.
- Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
- Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.
- Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.
- Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
- Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.
Прикмети з Різдвом Христовим:
- Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
- Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
- Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
- Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
- Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
- Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
- Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
- Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.
На який день випало Різдво Христове:
- понеділок – літо буде теплим і порадує великим урожаєм грибів
- вівторок – рік вдалий для укладення шлюбу
- середа – рибалка і полювання будуть успішними
- четвер – фортуна посміхнеться незаміжнім дівчатам
- п'ятниця – зима буде довгою, а літо – коротким
- субота – о кінці зими буде багато дощів
- неділя – рік буде хорошим і принесе людям багато радісних подій
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