Різдво близько: модель зняла пікантне відео з перевтіленням

Популярна модель Бріт Мануела потішила шанувальників яскравим відео на різдвяну тематику, від якого неможливо відвести погляд.

26-річна американська модель Бріт Мануела активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежить понад мільйон шанувальників. І це зовсім не дивно, адже дівчина ледь не кожного дня публікує знімки зі своїх буднів, а також зовсім не має комплексів.

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Нещодавно Бріт вирішила поділитись з фанатами святковим настроєм, тому зняла ролик, у якому з "сірої мишки" у піжамі та без косметики перетворюється у ледь не ангела Victoria's secret у яскравій різдвяній білизні. Тому не дивно, що за короткий час допис зібрав майже 50 тисяч переглядів.

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