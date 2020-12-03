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Зваблива Шакіра здивувала зухвалим образом та ідеальною фігурою (фото)
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Популярна співачка Шакіра заінтригувала пікантним фото, на якому демонструє не лише свою вічну юність, а й розкішні форми.
43-річна колумбійська співачка і танцівниця Шакіра не тільки займається власною кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 69 мільйонів користувачів. Там зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів та зйомок до звичайних буднів.
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Нещодавно красуня опублікувала ефектне чорно-біле фото, на якому позує у крихітному комбінезоні, який більше нагадує за своєю довжиною боді. Важко не помітити ні розкішну фігуру зірки, ні те, як молодо вона виглядає. Додамо, що кадр не просто так з'явився на її сторінці, адже він натякає на майбутній кліп Шакіри з Black Eyed Peas на спільний трек GIRL LIKE ME.
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