Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою

22 березня Різ Візерспун відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 45 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитою блондинкою Різ Візерспун.

Усюди жевріють пожежі

Оригінальна назва: Little Fires Everywhere

Жанр: драма, мінісеріал

Рік: 2020

Країна: США

Акторський склад: Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Джошуа Джексон

Тривалість: 1 сезон, 7 серій

Сюжет. Серіал зняли за мотивами бестселеру. Сюжет розповідає про мешканців Шейкер-Хайтс, що у штаті Огайо. Коли в місто прибувають новенькі мати та дочка, це змушує місцевих жителів переоцінити своє життя.

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Ранкове шоу

Оригінальна назва: The Morning Show

Жанр: драма, сатира, телесеріал

Рік: 2019

Країна: США

Акторський склад: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Стів Керелл, Ґуґу Мбата-Ро, Нестор Карбонелл, Бел Паулі

Тривалість: 2 сезони, 20 серій

Сюжет. Що трапляється, коли люди, яким ти довіряєш правду, виявляються нечесними? Глядач серіалу слідкує за вільним падінням раннього ранкового випуску новин після скандалу та за його боротьбою за виживання в епоху, коли новини надходять напряму на вашу долоню.

Складки часу

Оригінальна назва: A Wrinkle in Time

Жанр: пригоди, сімейний, фантастика

Рік: 2018

Країна: США

Режисер: Ава ДуВернай

Акторський склад: Сторм Рейд, Опра Вінфрі, Різ Візерспун, Зак Галіфіанакіс, Кріс Пайн

Тривалість: 109 хв

Сюжет. Це епічна пригода від Діснея, заснована на позачасовій класиці. Глядачів переносить у різні виміри часу і простору. Головні герої досліджують природу темряви проти світла і, врешті-решт, торжество кохання. Це подорож однієї дівчини під керівництвом трьох небесних провідників. Вона виявляє, що сила походить від обіймання своєї індивідуальності. Найкращий спосіб перемогти страх – це подорож власним світлом.

Знову вдома

Оригінальна назва: Home Again

Жанр: романтична комедія, драма

Рік: 2017

Країна: США

Режисер: Голлі Меєрс-Шаєр

Акторський склад: Різ Візерспун, Нет Вульфф, Піко Александер, Майкл Шин, Кендіс Берген, Джон Рудніцкі

Тривалість: 97 хв

Сюжет. Історія розгортається довкола життя самотньої мами в Лос-Анджелесі набуває несподіваного повороту, коли вона дозволяє трьом молодим хлопцям переїхати до неї. Вона приймає трьох молодих режисерів-чоловіків як пансіонатів, але її відчужений чоловік повертається, щоб ускладнити її нове, нетрадиційне життя.

Велика маленька брехня

Оригінальна назва: Big Little Lies

Жанр: теледрама, драмедія, класичний детектив, чорний гумор, драма, комедійний телесеріал

Рік: 2017

Країна: США

Акторський склад: Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Александр Скашгорд, Адам Скотт, Зої Кравітц, Джеймс Таппер, Джеффрі Нордлінг, Лора Дерн

Тривалість: 2 сезони, 14 серій

Сюжет. Погляньте на всі таємниці, стосунки та брехню в тому, що критики називають "чудовою, чуттєвою та спокусливою" історією. У всіх головних героїнь свої секрети та скелети у шафі. Виявляється, що їх поєднує не лише сусідство, а й неочікувані виверти долі.

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