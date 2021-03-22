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Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
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22 березня Різ Візерспун відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 45 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитою блондинкою Різ Візерспун.
Усюди жевріють пожежі
- Оригінальна назва: Little Fires Everywhere
- Жанр: драма, мінісеріал
- Рік: 2020
- Країна: США
- Акторський склад: Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Джошуа Джексон
- Тривалість: 1 сезон, 7 серій
Сюжет. Серіал зняли за мотивами бестселеру. Сюжет розповідає про мешканців Шейкер-Хайтс, що у штаті Огайо. Коли в місто прибувають новенькі мати та дочка, це змушує місцевих жителів переоцінити своє життя.
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Ранкове шоу
- Оригінальна назва: The Morning Show
- Жанр: драма, сатира, телесеріал
- Рік: 2019
- Країна: США
- Акторський склад: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Стів Керелл, Ґуґу Мбата-Ро, Нестор Карбонелл, Бел Паулі
- Тривалість: 2 сезони, 20 серій
Сюжет. Що трапляється, коли люди, яким ти довіряєш правду, виявляються нечесними? Глядач серіалу слідкує за вільним падінням раннього ранкового випуску новин після скандалу та за його боротьбою за виживання в епоху, коли новини надходять напряму на вашу долоню.
Складки часу
- Оригінальна назва: A Wrinkle in Time
- Жанр: пригоди, сімейний, фантастика
- Рік: 2018
- Країна: США
- Режисер: Ава ДуВернай
- Акторський склад: Сторм Рейд, Опра Вінфрі, Різ Візерспун, Зак Галіфіанакіс, Кріс Пайн
- Тривалість: 109 хв
Сюжет. Це епічна пригода від Діснея, заснована на позачасовій класиці. Глядачів переносить у різні виміри часу і простору. Головні герої досліджують природу темряви проти світла і, врешті-решт, торжество кохання. Це подорож однієї дівчини під керівництвом трьох небесних провідників. Вона виявляє, що сила походить від обіймання своєї індивідуальності. Найкращий спосіб перемогти страх – це подорож власним світлом.
Знову вдома
- Оригінальна назва: Home Again
- Жанр: романтична комедія, драма
- Рік: 2017
- Країна: США
- Режисер: Голлі Меєрс-Шаєр
- Акторський склад: Різ Візерспун, Нет Вульфф, Піко Александер, Майкл Шин, Кендіс Берген, Джон Рудніцкі
- Тривалість: 97 хв
Сюжет. Історія розгортається довкола життя самотньої мами в Лос-Анджелесі набуває несподіваного повороту, коли вона дозволяє трьом молодим хлопцям переїхати до неї. Вона приймає трьох молодих режисерів-чоловіків як пансіонатів, але її відчужений чоловік повертається, щоб ускладнити її нове, нетрадиційне життя.
Велика маленька брехня
- Оригінальна назва: Big Little Lies
- Жанр: теледрама, драмедія, класичний детектив, чорний гумор, драма, комедійний телесеріал
- Рік: 2017
- Країна: США
- Акторський склад: Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Александр Скашгорд, Адам Скотт, Зої Кравітц, Джеймс Таппер, Джеффрі Нордлінг, Лора Дерн
- Тривалість: 2 сезони, 14 серій
Сюжет. Погляньте на всі таємниці, стосунки та брехню в тому, що критики називають "чудовою, чуттєвою та спокусливою" історією. У всіх головних героїнь свої секрети та скелети у шафі. Виявляється, що їх поєднує не лише сусідство, а й неочікувані виверти долі.
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