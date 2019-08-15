Рівень вуглекислого газу в атмосфері побив рекорд за 800 тисяч років

Дослідження показало, що глобальна концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла рекордних 407,4 частини на мільйон протягом 2018 року. Це на 2,4% більше, ніж у 2017 році, і "є найвищим в історії спостережень, а також порівняним з записами кернів льоду, яким 800 тисяч років".

Відзначається, що це не просто кількість вуглекислого газу, який досяг рекордних показників. Інші парникові гази, такі як метан і закис азоту, також продовжували швидко підніматися в атмосферу. У сукупності вплив глобального потепління був на 43% вищим, ніж у 1990 році, згідно з доповіддю про стан клімату, опублікованому в понеділок Американським метеорологічним товариством, підрозділом Національного центру екологічної інформації Національного управління з океану та атмосфери.

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Кількість вуглекислого газу в атмосфері коливається в залежності від пори року і в Північній півкулі досягає максимуму весною і на початку літа. Разом з тим, середньорічна концентрація СО2 стійко зростає. Ще у 2015 році вона подолала поріг у 400 ppm, а в кінці 2018 року Всесвітня метеорологічна організація оголосила, що середньорічна концентрація зросла до 405,5 ppm. Тепер же був зареєстрований новий рекорд.

Рівень вуглекислого газу зашкалює

Палеонтологічні дані свідчать, що подібний рівень вуглекислого газу спостерігався в атмосфері Землі 3-5 мільйонів років тому. Тоді середня температура на нашій планеті була на 2-3 градуси вище, а рівень моря – на 10-20 метрів вище, ніж зараз.

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