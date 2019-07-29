Рівень IQ вражає: науковці приголомшили заявою про фанатів репу

Учені встановили, що любителі музичних композицій у жанрі реп демонструють слабкі результати при тестуванні інтелектуальних здібностей. Підозрюємо, що ви не очікували таких результатів.

Між уподобаннями у музиці і рівнем інтелекту її слухачів існує прямий зв'язок. Заяву про це зробили вчені з Оксфордського університету.

У рамках дослідження вченими було опитано 467 старшокласників, це опитування допомогло виявити музичні уподобання молодих людей. Потім учні пройшли тестування, що виявляє їхній рівень IQ.

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У результаті фахівці змогли встановити закономірність: захопленість певними музичними напрямками може відображати як високий, так і низький інтелект. Зокрема, виявилося, що перевагу класиці, джазу й ембієнту (напрямок електронної музики) віддають молоді люди з високим IQ. Також багато власників хороших інтелектуальних здібностей знайшлося серед любителів рок-музики.

Фанати репу не можуть похизуватися високим рівнем IQ

Але любителі репу, як повідомили дослідники, "видали за результатами тестування найбільш гнітючі показники".

Чому саме захопленість репом виявилася пов'язаною зі слабким інтелектом, невідомо. Але фахівці зазначають: припущення про те, що музичні пристрасті відображають розумовий потенціал індивідів, висувалися давно. Сучасна наука отримує все більше підтверджень справедливості цієї теорії.

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