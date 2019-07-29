Науковці назвали черговий вагомий недолік зайвої ваги

Учені з Університету Маямі заявляють, що зайва вага в літньому віці знижує когнітивні функції та прискорює старіння мозку.

Науковці протягом кількох років працювали з 1289 учасниками. Їм вимірювали ІМТ і ширину талії. У 571 людини вага була надмірною, а у 372 людей зафіксували ожиріння.

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Учасникам дослідження кожні шість років робили МРТ, щоб стежити за товщиною кори головного мозку. У ній міститься велика кількість сірої речовини, а витончення кори пов'язують зі зниженням когнітивних здібностей і високим ризиком розвитку деменції.

Люди з широкою талією і вищим ІМТ частіше страждають від стоншування в області кори головного мозку. Це означає, що ожиріння пов'язане зі зменшенням сірої речовини, – говорить співавтор дослідження Тетяна Рундек.

Зайва вага безпосередньо впливає на когнітивні здібності

Особливо часто цей зв'язок простежувався у тих, хто був молодший 65 років.

Погані показники здоров'я у літньому віці можуть збільшити ризик старіння мозку та проблем з пам'яттю і мисленням у ще більш пізньому віці, – підкреслила Рундек.

Це спостереження науковців вкотре змушує задуматися над вагою, адже фраза про те, що "хорошої людини має бути багато" часто межує з хронічними проблемами зі здоров'ям!

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