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Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото

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Ріта Ора - фото 1
Ріта Ора / instagram

Британська співачка Рита Ора показала своїм підписникам пляжні фото з відпочинку і розбурхала мережу. Пікантні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Разом з друзями 28-річна Ріта Ора відпочиває на іспанському острові Ібіца. Компанія вирішила покататися на яхті, де Ора і влаштувала собі пікантну фотосесію.

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Для морської прогулянки красуня вибрала відверте чорне бікіні. Чаші бюстгальтера залишили оголеною більшу частину грудей співачки. З-під мініатюрних трусиків видно інтимне татуювання Ори у вигляді зірки.

Пікантний образ красуня доповнила безліччю прикрас на шиї, браслетами і кільцями. Ора знялася стоячи на тлі води, на колінах, притулившись до яхти і лежачи на носі судна.

Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото - фото 346004

Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото - фото 346005

Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото - фото 346006

Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото - фото 346007

Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото - фото 346008

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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