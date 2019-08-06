Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото

Британська співачка Рита Ора показала своїм підписникам пляжні фото з відпочинку і розбурхала мережу. Пікантні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Разом з друзями 28-річна Ріта Ора відпочиває на іспанському острові Ібіца. Компанія вирішила покататися на яхті, де Ора і влаштувала собі пікантну фотосесію.

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Для морської прогулянки красуня вибрала відверте чорне бікіні. Чаші бюстгальтера залишили оголеною більшу частину грудей співачки. З-під мініатюрних трусиків видно інтимне татуювання Ори у вигляді зірки.

Пікантний образ красуня доповнила безліччю прикрас на шиї, браслетами і кільцями. Ора знялася стоячи на тлі води, на колінах, притулившись до яхти і лежачи на носі судна.

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