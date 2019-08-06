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Сексуальна Карла Бруні показала голе фото з 90-х

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Карла Бруні - фото 1
Карла Бруні / instagram

Екс-перша леді Франції Карла Бруні опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівне фото, на якому позувала повністю голою. 51-річна італо-французька топ-модель поностальгувала за початком модельної кар'єри, поділившись в мережі чорно-білим знімком.

Колишня перша леді Франції Карла Бруні показала своїм підписникам в Instagram пікантний знімок з бурхливої молодості. Сексуальний кадр був зроблений культовим фешн-фотографом Стівеном Мейзелем для реклами італійського бренду Prada влітку 1993 року.

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"Літо 1993 року. Бажаю всім гарного літа", – написала зірка в підписі до фото.

У коментарях до знімка своє захоплення красою Бруні висловили її колеги і близькі друзі, серед яких й супермодель Наомі Кемпбелл та знаменитий нью-йоркський фотограф Волтер Чін.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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