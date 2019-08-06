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Оголена Леся Нікітюк показала свій ідеальний ранок

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Артистка вирушила в селище міського типу Сатанів - фото 1
Артистка вирушила в селище міського типу Сатанів / numberonemag

Українська ведуча та улюблениця публіки Леся Нікітюк похвалилася ідеальним тілом, прикрившись лише рушником.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася доволі відвертим кадром перед зйомками тревел-шоу "Le маршрутка", подорожуючи містами України. Так, артистка вирушила в селище міського типу Сатанів, позуючи на балконі готелю лише в рушнику на голе тіло і без макіяжу.

Кадр Леся вирішила ніяк не підписувати, а лише вказала час: "8:25". Варто відзначити, що після проєкту "Танці з зірками" телеведуча сіла на дієту, відмовившись від випічки і солодкого, помітно схудла і тепер частенько демонструє фігуру в бікіні, яких, до речі, у 47 штук!

Оголена Леся Нікітюк показала свій ідеальний ранок - фото 345994

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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