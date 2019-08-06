Оголена Леся Нікітюк показала свій ідеальний ранок

Українська ведуча та улюблениця публіки Леся Нікітюк похвалилася ідеальним тілом, прикрившись лише рушником.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

І ще: Леся Нікітюк похизувалася пружними сідницями: спокусливе фото

Нещодавно знаменитість похвалилася доволі відвертим кадром перед зйомками тревел-шоу "Le маршрутка", подорожуючи містами України. Так, артистка вирушила в селище міського типу Сатанів, позуючи на балконі готелю лише в рушнику на голе тіло і без макіяжу.

Кадр Леся вирішила ніяк не підписувати, а лише вказала час: "8:25". Варто відзначити, що після проєкту "Танці з зірками" телеведуча сіла на дієту, відмовившись від випічки і солодкого, помітно схудла і тепер частенько демонструє фігуру в бікіні, яких, до речі, у 47 штук!

Читайте також: Леся Нікітюк показала гарячу та ефектну фотосесію для глянцю