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Ріта Ора виступила на фестивалі у сукні українського бренду FROLOV

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Ріта Ора - фото 1
Ріта Ора / instagram

Британська співачка Ріта Ора виступила у рамках фестивалю ZÜRICH OPENAIR у Швейцарії. На сцені артистка зявилася у вбранні від українського бренду FROLOV.

Так, Ріта Ора одягла корсетну сукню-феєрверк Azucar Fireworks, розшиту стразами та бісером. Волосся зірки було розпущене, а на обличчі красувався блискучий макіяж.

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На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася фотографіями з концерту. А ще на образ 31-річної знаменитості звернув й сам бренд FROLOV.

Ріта Ора запалює сцену у сукні FROLOV Fireworks, – написали представники модного бренду в Instagram.

Ріта Ора виступила на фестивалі у сукні українського бренду FROLOV - фото 512356
Ріта Ора виступила на фестивалі у сукні українського бренду FROLOV - фото 512357
Ріта Ора виступила на фестивалі у сукні українського бренду FROLOV - фото 512355

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