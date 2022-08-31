Ріта Ора виступила на фестивалі у сукні українського бренду FROLOV

Британська співачка Ріта Ора виступила у рамках фестивалю ZÜRICH OPENAIR у Швейцарії. На сцені артистка зявилася у вбранні від українського бренду FROLOV.

Так, Ріта Ора одягла корсетну сукню-феєрверк Azucar Fireworks, розшиту стразами та бісером. Волосся зірки було розпущене, а на обличчі красувався блискучий макіяж.

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На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася фотографіями з концерту. А ще на образ 31-річної знаменитості звернув й сам бренд FROLOV.

Ріта Ора запалює сцену у сукні FROLOV Fireworks, – написали представники модного бренду в Instagram.

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