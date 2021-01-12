Чому усі ненавидять понеділки: три основні причини, які вас здивують

Понеділок – найважчий день тижня, тому багато людей зустрічають його без особливого ентузіазму. І не завжди це пов'язано з початком робочого тижня. Є психологічні чинники, які впливають на те, що люди недолюблюють цей день. У чому ж причини?

Природний ритм вашого тіла

Експерти кажуть, що на вихідних наше тіло розслабляється і переходить на інший ритм сну і неспання, тому в понеділок нам особливо важко знову перемикатися на робочий режим. Звідси у багатьох виникає роздратування, втома і сонливість.

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Втрата свободи

Багато людей очікують того, що в суботу та неділю добре відпочинуть, але виходить так, що вихідні завантажені і можливості полежати на дивані немає, хоча є відчуття свободи від роботи. Коли приходить понеділок, люди налаштовують себе на робочий графік і впевнені в тому, що втратили "свободу вихідних".

Невідомість

Ще однією причиною нелюбові понеділка є невідомість. Тобто ми не знаємо, чого очікувати протягом усього тижня. Особливо ця невідомість нас лякає в період пандемії. Ми боїмося звільнення, хвороби, отримання великих навантажень тощо.

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