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Ці небезпечні фрази блокують роботу мозку
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Багато людей дають собі неправильну психологічну установку, тим самим блокуючи роботу мозку. А всьому виною, невинні, на перший погляд, фрази.
"У мене слабке здоров'я"
Дуже часто люди скаржаться на своє здоров'я, стаючи жертвами емоційно обумовлених захворювань. Зрозумійте, що абсолютно здорових людей не існує, у кожного є якісь проблеми. Важливо не те скільки у вас здоров'я і сил, а те, як ви їх використовуєте.
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"Мені не вистачає мізків"
Є люди, яким здається, що вони недостатньо розумні, але насправді важливу роль відіграє не тільки показник IQ, але і ваш стиль мислення. Не варто применшувати свої здібності, особливо, якщо ви наполегливо і старанно готові виконувати будь-яке поставлене завдання, нехай і рутинне. Це куди важливіше, ніж ледачий мозок з великим потенціалом.
"Мені завжди не щастить"
Навряд чи вам колись пощастить, якщо ви постійно будете говорити і вірити у свої невдачі, не даючи собі шансу. Розвивайте в собі ті якості, які потрібні для перемоги, успіху, лідерства, аналізуйте ситуації, будьте впевненими в собі, і незабаром вам пощастить.
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