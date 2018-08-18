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Рим сколихнула потужна гроза: відеофакт

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Сильна злива у Римі - фото 1
Сильна злива у Римі / pxhere

Спекотна погода у столиці Італії відзначилась потужним градом.

Не лише в Україні міста страждають від потужних злив, які затоплюють цілі вулиці та руйнують дороги. Поки Львів та Київ повертаються до нормального життя після "апокаліптичних" злив, негода дісталась і до Італії. Саме у Римі 17 серпня пройшов дощ із сильним градом, який вдалось зафіксувати на камеру. Такий інтенсивний град та негода стали несподіванкою після тривалої спеки, яка продовжує втримуватись в країні.

І ще: Апокаліптична злива у Львові: шокуючі фото і відео з мережі

Читайте також: Рятувальники попередили про погіршення погоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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