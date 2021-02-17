Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Рікі Мартін здивував оригінальною зміною іміджу

  • 8
Рікі Мартін змінив образ - фото 1
Рікі Мартін змінив образ / instagram

Пуерториканський співак Рікі Мартін несподівано змінив імідж. Чоловік пофарбував бороду і висвітлив волосся. Своє перевтілення виконавець показав в Instagram.

Так, ще в кінці січня Рікі Мартін поділився селфі на тлі пляжу, демонструючи знебарвлену бороду. У підписі до фото він натякнув, що пофарбувався від нудьги. "Коли нудно. Відбілювання", – написав артист.

І ще: Сальма Хайєк відверто розповіла про зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом

А днями співак постав з попелясто-білим відтінком бороди і висвітленим волоссям. "Ей ти! Більше посмішок", – прокоментував знімки знаменитість.

Оновлений образ позитивно оцінили шанувальники і друзі Мартіна. Фанати буквально засипали його компліментами, підкресливши, що зміни дуже йдуть артисту.

Рікі Мартін здивував оригінальною зміною іміджу - фото 448196

Рікі Мартін здивував оригінальною зміною іміджу - фото 448197

Рікі Мартін здивував оригінальною зміною іміджу - фото 448198

Рікі Мартін здивував оригінальною зміною іміджу - фото 448199

Читайте також: Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
  • 12 лютого, 19:25
  • 167
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1637
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 712
Загрузка...
Новини