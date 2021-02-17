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Рікі Мартін здивував оригінальною зміною іміджу
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Пуерториканський співак Рікі Мартін несподівано змінив імідж. Чоловік пофарбував бороду і висвітлив волосся. Своє перевтілення виконавець показав в Instagram.
Так, ще в кінці січня Рікі Мартін поділився селфі на тлі пляжу, демонструючи знебарвлену бороду. У підписі до фото він натякнув, що пофарбувався від нудьги. "Коли нудно. Відбілювання", – написав артист.
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А днями співак постав з попелясто-білим відтінком бороди і висвітленим волоссям. "Ей ти! Більше посмішок", – прокоментував знімки знаменитість.
Оновлений образ позитивно оцінили шанувальники і друзі Мартіна. Фанати буквально засипали його компліментами, підкресливши, що зміни дуже йдуть артисту.
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