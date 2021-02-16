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Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
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Красуню Джордан Данн часто порівнюють з неперевершеною Наомі Кемпбелл, що їй шалено лестить, але, попри це, вона має свій унікальний шарм і чарівність. Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.
Джордан Данн неймовірно красива і цілеспрямована супермодель. Її кар'єрному росту може позаздрити будь-яка дівчина, адже досягти таких приголомшливих успіхів у цій нелегкій індустрії, та ще й в такому юному віці, під силу не кожному.
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Народилася майбутня зірка світових подіумів 3 серпня 1990 року і, напевно, не дуже мріяла про фантастичні гонорари і популярність: була простою дівчиною. Вона не повірила б в таку казку, якби не випадкова зустріч. Джордан вирушила на шопінг разом з приятелем і отримала запрошення прийти на пробні зйомки в агентство Storm Model Management.
Як і очікувалося, з кастингом вона впоралася, і тому агентство запропонувало їй укласти контракт. Джордан, природно, погодилася і звичайно ж не пошкодувала про це. Цілий рік вона наполегливо працювала не покладаючи рук і нарешті, її зірковий час настав, коли вона отримала запрошення на Тиждень моди в Нью-Йорку.
Після знаменної події Джордан Данн просто завалили пропозиціями. У цьому ж році вона дефілювала на модних показах таких відомих брендів як Burberry, Calvin Klein, Victoria's Secret, Benetton, Givenchy і це далеко не весь список. У 2008 році фото красуні прикрашало відразу три іменитих журнали: американський Vogue, Elle і Sunday Times Style.
Покази йшли один за іншим, обкладинки глянців, на який красувався Данн, змінювалися, як у калейдоскопі. А інший проєкт, який об'єднав досвідчених Наомі Кемпбелл, Тайру Бенкс і молодих Шанель Іман та Джордан Данн, запам'ятався нашій героїні на все життя. Це були зйомки для спецвипуску Vogue All Black, задуманого в Італії.
Гарячі фото Джордан Данн 18+
У 2008 році її нагороджують титулом Найкраща модель року. Цей титул вона отримала цілком заслужено, адже всього за один рік дефілювала більш ніж на 90 показах. Найбільш значущими в її житті були дефіле для Givenchy, Christian Dior, Chanel. Але дійсно найгучнішим і вражаючим досягненням стало запрошення в Prada.
У 2012 році схуднувши після пологів і повернувши свої шикарні форми, фото юної моделі публікують на обкладинці відомого глянсового журналу Ponystep, основною тематикою якого були британські знаменитості. Разом з Алессандрою Амбросіо, Карою Делевінь і іншими ангелами вона також бере участь в шоу Victoria's Secret, демонструючи всім своїм шанувальникам, що вагітність не відбилася на її ідеальних формах.
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