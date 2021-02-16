Сальма Хайєк відверто розповіла про зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом

Бойовик 1995 року "Відчайдушний", знятий режисером Робертом Родрігесом, став першою голлівудською роботою у кар'єрі мексиканської актриси Сальми Хайєк. Нещодавно в подкасті з актором Дексом Шепардом вона пригадала про це кінодосвід і поділилася емоціями, які переживала під час зйомок.

Сальма зізналася, що режисер з самого початку не попередив її про секс-сцену, яку їй потрібно було зіграти з уже досить досвідченим партнером Антоніо Бандерасом.

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За задумом режисера, у кадрі Сальма повинна була постати повністю оголеною та переконливо зіграти пристрасну ніч кохання з Бандерасом. Дізнавшись про це, Хайєк (їй на той момент було 28 років) не змогла стримати сліз.

"Щойно ми приступали до зйомок, я починала ридати зі словами: "Я не знаю, чи зможу я це зробити. Я боюся". Мене лякав і сам Антоніо. Він поводився як справжній джентльмен і був дуже милим – ми як і раніше добре дружимо, – але був розкутим і вільним. Мене лякало, що йому не важко було зіграти цю секс-сцену. Тоді я починала плакати, а він говорив: "О боже! Ти змушуєш мене почуватися жахливо". А я була так збентежена, що просто не могла стримати сліз", – розповіла Хайєк.

У тій же розмові Сальма уточнила, що як Антоніо, так і режисер картини Роберт Родрігес робили все можливе, щоб вона комфортно почувалася на знімальному майданчику. Актриса також додала, що режисер не чинив на неї якогось тиску, проте підкреслила, що все одно вважає цей свій досвід досить травматичним.

"Я не могла опустити рушник. Тоді вони починали мене смішити, я знімала його на дві секунди й знову починала плакати. Але ми впоралися, зробили все, що могли. Коли ти вживаєшся у роль, ти можеш це зробити. Однак я все одно продовжувала думати про реакцію батька і брата: "І вони це побачать? І їх будуть підколювати з цього приводу?". З хлопцями все інакше. Їх батьки у подібних ситуаціях, найімовірніше, скажуть: "Так! Це мій син!", – додала актриса.

Нагадаємо, нещодавно своїм досвідом зйомок у секс-сценах також поділилася колега Сальми Кейт Вінслет. Вона зізналася, що на початку кар'єри їй було вкрай некомфортно зніматися в інтимних сценах, тому що на майданчику в той момент були відсутні координатори подібних сцен.

У фільмі "Відчайдушний" Антоніо Бандерас зіграв колишнього успішного музиканта, а Сальма – його кохану. Коли на кону стоїть життя коханої, герой Бандераса вплутується у небезпечну гру проти короля злочинного світу. Тепер у своєму футлярі від гітари він носить не музичний інструмент, а цілу гору холодної зброї.

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