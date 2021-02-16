На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сальма Хайєк відверто розповіла про зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом
-
- 1
Бойовик 1995 року "Відчайдушний", знятий режисером Робертом Родрігесом, став першою голлівудською роботою у кар'єрі мексиканської актриси Сальми Хайєк. Нещодавно в подкасті з актором Дексом Шепардом вона пригадала про це кінодосвід і поділилася емоціями, які переживала під час зйомок.
Сальма зізналася, що режисер з самого початку не попередив її про секс-сцену, яку їй потрібно було зіграти з уже досить досвідченим партнером Антоніо Бандерасом.
Це цікаво: Фільм Містер і місис Сміт перетворять на серіал: хто у головних ролях
За задумом режисера, у кадрі Сальма повинна була постати повністю оголеною та переконливо зіграти пристрасну ніч кохання з Бандерасом. Дізнавшись про це, Хайєк (їй на той момент було 28 років) не змогла стримати сліз.
"Щойно ми приступали до зйомок, я починала ридати зі словами: "Я не знаю, чи зможу я це зробити. Я боюся". Мене лякав і сам Антоніо. Він поводився як справжній джентльмен і був дуже милим – ми як і раніше добре дружимо, – але був розкутим і вільним. Мене лякало, що йому не важко було зіграти цю секс-сцену. Тоді я починала плакати, а він говорив: "О боже! Ти змушуєш мене почуватися жахливо". А я була так збентежена, що просто не могла стримати сліз", – розповіла Хайєк.
У тій же розмові Сальма уточнила, що як Антоніо, так і режисер картини Роберт Родрігес робили все можливе, щоб вона комфортно почувалася на знімальному майданчику. Актриса також додала, що режисер не чинив на неї якогось тиску, проте підкреслила, що все одно вважає цей свій досвід досить травматичним.
"Я не могла опустити рушник. Тоді вони починали мене смішити, я знімала його на дві секунди й знову починала плакати. Але ми впоралися, зробили все, що могли. Коли ти вживаєшся у роль, ти можеш це зробити. Однак я все одно продовжувала думати про реакцію батька і брата: "І вони це побачать? І їх будуть підколювати з цього приводу?". З хлопцями все інакше. Їх батьки у подібних ситуаціях, найімовірніше, скажуть: "Так! Це мій син!", – додала актриса.
Нагадаємо, нещодавно своїм досвідом зйомок у секс-сценах також поділилася колега Сальми Кейт Вінслет. Вона зізналася, що на початку кар'єри їй було вкрай некомфортно зніматися в інтимних сценах, тому що на майданчику в той момент були відсутні координатори подібних сцен.
У фільмі "Відчайдушний" Антоніо Бандерас зіграв колишнього успішного музиканта, а Сальма – його кохану. Коли на кону стоїть життя коханої, герой Бандераса вплутується у небезпечну гру проти короля злочинного світу. Тепер у своєму футлярі від гітари він носить не музичний інструмент, а цілу гору холодної зброї.
Читайте також: Сандра Баллок і Бред Пітт вперше знімуться в одному фільмі
-
19:12Сальма Хайєк відверто розповіла про зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом
-
18:51Резюме Стіва Джобса виставили на торги: 2 роки тому його продали за 175 тисяч доларів
-
18:32Як визначити, що мед справжній і якісний
-
18:18Гороскоп на 17 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Білл Гейтс розповів, що чекає світ після пандемії
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:41З молотка пустять прикраси королеви Вікторії: їхня стартова ціна демократична
-
17:24Загублене королівство піратів: дивіться трейлер документального серіалу
-
17:12Віцепрезидент Xiaomi розповів про пріоритети компанії у 2021 році
-
16:53Обережно: ці продукти роблять нас дурнішими
-
16:41В Японії проведуть перепис населення, щоб виявити самотніх людей
-
16:21Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
-
16:09Lotus показав футуристичний електрокар з майбутнього
-
15:52Rihanna знялася топлес: гаряче фото барбадоської співачки 18+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:31У мережі показали місто-привид з безліччю покинутих машин: атмосферні фото
-
15:15Що приготувати з сиру, окрім класичних сирників: прості рецепти
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
14:30Американська гімнастка виконала один з найскладніших стрибків серед чоловіків: відео
-
14:19PocketBook представила нову електронну книгу з великим кольоровим екраном
-
14:10Принц Вільям і Кейт Міддлтон планують четверту дитину
-
13:555 ключових помилок після тренування, які усе псують
-
13:33Воскова фігура Меган Маркл у музеї Сіднея отримала вагітний живіт
-
13:15Археологи розповіли про нові знахідки біля Стоунхенджу
-
12:45Три способи навчитися контролювати свій апетит
-
16:21Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
- 15 лютого
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
14:50Тест на особистість: виберіть перо на картинці
-
11:25Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно