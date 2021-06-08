Рідкісний Porsche 911 пустять з молотка: за цю суму можна купити 3 нові такі автомобілі

На торговому онлайн-майданчику Bring a Trailer у США виставили на продаж сріблястий Porsche 911 Turbo S у виконанні X83. За спорткар 1994 року випуску з пробігом 75 000 кілометрів, який входив у серію з десяти подібних машин, продавець запросив 420 000 доларів.

Porsche 911 Turbo S у модифікації X83 увійшов у число спорткарів, які побачили світ почасти випадково. Сама по собі X-серія з'явилася через те, що на складах компанії у середині 90-х років минулого століття залишалося близько сотні нерозпроданих шасі, що призначалися для моделей попереднього покоління, пише Bring a Trailer. Щоб не відправляти їх на утилізацію, інженери марки вирішили випустити кілька лімітованих спецверсій 911, які невеликими партіями відправили у різні країни.

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Porsche 911 Turbo S X83 побудували усього в десяти примірниках. Усі спорткари, пофарбовані у сріблястий колір, отримали "плоску" передню частину кузова, висувну головну оптику, в також розширені пороги та вентиляційні решітки в задніх крилах. Крім того, відмінною рисою серії Turbo став масивний задній спойлер, який отримали всього шість моделей з лімітованої серії. Десяток рідкісних Porsche 911 S X83 відправили до Японії.

Спорткари комплектували "шісткою" 3.6, віддача якої склала 380 кінських сил. Разом з агрегатом працювала п'ятиступінчаста "механіка". У салон спецсерії встановили гоночні сидіння-"ковші", оброблені натуральною шкірою чорного кольору. Крім того, у комплектацію моделей входили електричні склопідйомники, кондиціонер і радіомагнітола.

Нинішній власник придбав рідкісний Porsche у 2014 році, після чого перевіз спорткар у США. Розлучитися з ексклюзивною спецверсією власник готовий за 420 000 доларів. За цю суму можна придбати 3 новенькі Porsche 911.

На початку березня на порталі DuPont Registry з'явилося оголошення про продаж одного з 15 існуючих Porsche 911 RSR, які випустили у 1974 році для Міжнародної гонки чемпіонів (IROC). За рідкісний спорткар, який належав колумбійському наркобарону Пабло Ескобару, продавець просив 2,2 мільйона доларів.

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