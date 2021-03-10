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Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото)

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Пабло Ескобар - фото 1
Пабло Ескобар / autoevolution

На порталі DuPont Registry з'явилося оголошення про продаж одного з 15 наявних Porsche 911 RSR, які були випущені в 1974 році для Міжнародних перегонів чемпіонів (IROC).

За рідкісний спорткар, який належав колумбійському наркобарону Пабло Ескобару, продавець просить 2,2 мільйона доларів.

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На старт Міжнародних перегонів чемпіонів (IROC) виїхали 12 з 15 випущених Porsche 911 RSR (три машини були запасними), включаючи цей екземпляр – ним керував бразильський пілот Емерсон Фіттіпальді.

Кілька років по тому 911 RSR взяв участь у 24-годинному марафоні в Дейтоні, а потім його придбав Пабло Ескобар – автомобіль переправили в Колумбію і встановили обвіс від Porsche 935. Після смерті наркобарона спорткар перевезли в США, де 911 RSR повернули колишній вигляд. Висока вартість автомобіля пояснюється не тільки тим, що він був частиною колекції Ескобара, а й історичною цінністю моделі. Продавець готовий надати сертифікати, що підтверджують справжність Porsche 911 RS.

Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото) - фото 450884

Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото) - фото 450885

Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото) - фото 450886

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Джерело: autoevolution
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