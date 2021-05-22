Дивися відео епічної гонки Audi e-tron GT і Porsche Taycan проти Tesla Model S

YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку електрокарів – новому Audi RS e-tron GT протистояли Porsche Taycan Turbo і Tesla Model S Performance. Двомоторні повнопривідні седани позмагалися у стартах з місця і з ходу; фінальним тестом був замір ефективності гальм на мокрому асфальті.

Перший серійний електроседан Audi – RS e-tron GT – дебютував пізніше, ніж конкуренти, однак по потужності їм поступається. Двомоторна силова установка розвиває 646 кінських сил і 830 Нм крутного моменту. Німецький електромобіль важить 2340 кілограмів і коштує у Великій Британії 111 900 фунтів стерлінгів. Тож дуже цікаво глянути відео до кінця, щоб визначити переможця.

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Конструктивно Porsche Taycan Turbo й Audi RS e-tron GT майже ідентичні. Але в активі Porsche 687-сильний (850 Нм) тандем електродвигунів. Однак Porsche на 4000 фунтів стерлінгів дорожчий і важчий на символічні 40 кілограмів.

Tesla Model S Performance далеко не новинка, але американський електрокар як і раніше неперевершений ні за потужністю (778 кінських сил), ні по крутному моменту (1140 Нм), ні за ціною (70 тисяч фунтів стерлінгів). До того ж Tesla трохи легша за конкурентів і важить 2316 кілограмів.

У заїздах з місця на 402 метри результат залежав від реакції водія, і в одній з гонок три електромобілі розділило менш як 0,1 секунди. Паралельні старти з ходу Tesla програла через невисоку максимальну швидкість, а підсумковий тест на ефективність гальм здивував – приблизно рівні по масі електрокари сповільнилися з різницею майже 10 метрів.

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