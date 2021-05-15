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Електричний кросовер Porsche Macan показали в дії: відео

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Вихід електрокросовера Porsche Macan відклали до 2023 року - фото 1
Вихід електрокросовера Porsche Macan відклали до 2023 року

Німецький виробник автомобілів Porsche оголосив про перенесення термінів надходження у продаж нового електричного кросовера Macan. Разом з тим у мережі з'явилися фотографії та відео, що демонструють транспортний засіб з усіх боків, а також у русі.

Електрокар заснований на новій модульній платформі PPE (Premium Platform Electric), розробленій Porsche у партнерстві з Audi. Відомо, що платформа також буде використовуватися в деяких моделях Volkswagen, пише Car and Driver. Раніше передбачалося, що Macan надійде у продаж у 2022-му, але з невідомих причин його запуск відкладений на цілий рік – до 2023-го.

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Досі прототипи нового електрокара тестувалися на закритому полігоні Porsche, але тепер його все ж показали громадськості. Інженери компанії хочуть прискорити розробку завдяки використанню як віртуальних тестів, так і випробувань на реальних треках. Очікується, що Macan стане найшвидшою моделлю у своєму сегменті, а також скине з п'єдесталу Tesla Model Y Performance.

Виробник робить акцент на швидку зарядку на 800 В і 350 кВт, що дозволяє отримати майже 100 кілометрів автономності за 4 хвилини біля розетки. При цьому всього за 20 хвилин можна розраховувати на значні 400 км. Однак Porsche готує зарядку потужністю 450 кВт, яка зможе всього за 3 хвилини забезпечити 100 кілометрів шляху.

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