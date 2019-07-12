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Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші
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Компанія Gooding & Company виставила на торги кабріолет Ferrari 250 GT першої серії. Автомобіль 1958 року випуску – один з чотирьох у світі, які були доопрацьовані компанією Pininfarina. За оцінками засновників аукціону, фінальна вартість автомобіля досягне 8 мільйонів доларів.
Автомобіль від італійського автовиробника і так досить рідкісний – Ferrari випустила всього 40 кабріолетів GT 250 Series I, але доопрацювання від компанії Pininfarina отримали лише чотири з них. Один з чотирьох кабріолетів, які отримали закриті склом фари, нові повітрозабірники та бампера, готується піти з молотка.
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Першим власником цього автомобіля був один з VIP-клієнтів виробника, принц Алессандро Русполі. Ferrari зробили для нього чорний глянцевий кабріолет з безліччю хромованих деталей, а салон обробили зеленою шкірою. В тон оббивці крісел зробили килимки та дверні карти. Досить незвичний колір, але він додає автомобілю ексклюзивності, виділяючи його навіть на тлі інших примірників.
Ближче до початку 1970-х Русполі продав автомобіль. Кабріолет побував у руках кількох шанувальників, але у результаті був переправлений до Америки, де новий власник взявся за повну реставрацію. У 1994 році 250 GT навіть отримав кілька нагород на конкурсах елегантності, а у 1996 році отримав звання найкращого автомобіля на конкурсі вінтажних автомобілів FCA Vintage Concours.
Експерти вважають, що кінцева вартість автомобіля досягне позначки у 8 мільйонів доларів. З огляду на те, що в кінці червня італійський суд визнав Ferrari 250 GTO витвором мистецтва, така ціна звучить досить реалістично. За рішенням суду, тепер жодна компанія не може копіювати або використовувати схожі елементи у своїх автомобілях.
У серпні минулого року один зі спорткарів Ferrari 250 GTO був проданий на аукціоні за суму в 44,8 мільйона доларів, а двома місяцями раніше з молотка пішов ще один спорткар Ferrari 250 GTO за рекордні для аукціонів 70 мільйонів доларів. Обидва автомобілі придбали колекціонери рідкісних автомобілів, які не стали розкривати свої імена.
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