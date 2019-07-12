Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші

  • 8
Авто оцінили у 8 мільйонів доларів - фото 1
Авто оцінили у 8 мільйонів доларів

Компанія Gooding & Company виставила на торги кабріолет Ferrari 250 GT першої серії. Автомобіль 1958 року випуску – один з чотирьох у світі, які були доопрацьовані компанією Pininfarina. За оцінками засновників аукціону, фінальна вартість автомобіля досягне 8 мільйонів доларів.

Автомобіль від італійського автовиробника і так досить рідкісний – Ferrari випустила всього 40 кабріолетів GT 250 Series I, але доопрацювання від компанії Pininfarina отримали лише чотири з них. Один з чотирьох кабріолетів, які отримали закриті склом фари, нові повітрозабірники та бампера, готується піти з молотка.

І ще: Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі

Першим власником цього автомобіля був один з VIP-клієнтів виробника, принц Алессандро Русполі. Ferrari зробили для нього чорний глянцевий кабріолет з безліччю хромованих деталей, а салон обробили зеленою шкірою. В тон оббивці крісел зробили килимки та дверні карти. Досить незвичний колір, але він додає автомобілю ексклюзивності, виділяючи його навіть на тлі інших примірників.

Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші - фото 340454

Ближче до початку 1970-х Русполі продав автомобіль. Кабріолет побував у руках кількох шанувальників, але у результаті був переправлений до Америки, де новий власник взявся за повну реставрацію. У 1994 році 250 GT навіть отримав кілька нагород на конкурсах елегантності, а у 1996 році отримав звання найкращого автомобіля на конкурсі вінтажних автомобілів FCA Vintage Concours.

Експерти вважають, що кінцева вартість автомобіля досягне позначки у 8 мільйонів доларів. З огляду на те, що в кінці червня італійський суд визнав Ferrari 250 GTO витвором мистецтва, така ціна звучить досить реалістично. За рішенням суду, тепер жодна компанія не може копіювати або використовувати схожі елементи у своїх автомобілях.

Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші - фото 340451
Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші - фото 340452
Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші - фото 340453

У серпні минулого року один зі спорткарів Ferrari 250 GTO був проданий на аукціоні за суму в 44,8 мільйона доларів, а двома місяцями раніше з молотка пішов ще один спорткар Ferrari 250 GTO за рекордні для аукціонів 70 мільйонів доларів. Обидва автомобілі придбали колекціонери рідкісних автомобілів, які не стали розкривати свої імена.

Читайте також: Крутіший за конкурентів: яким буде кросовер від Aston Martin

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1696
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
  • 09 липня, 19:00
  • 375
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1602665
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології