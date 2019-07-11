Крутіший за конкурентів: яким буде кросовер від Aston Martin

Головний інженер Aston Martin Метт Беккер і креативний директор марки Марек Рейхман розповіли журналістам австралійського видання Motoring про роботу над проектом DBX. Зокрема, вони розкрили назви автомобілів, які стали орієнтиром для першого кросовера Aston Martin.

Проект DBX став найбільшим в історії Aston Martin: інвестиції в розробку моделі перевищили один мільярд доларів, а штат співробітників налічував понад 350 висококласних інженерів і дизайнерів. При цьому з самого початку перед ними стояло завдання створити найкрасивіший і водночас динамічний кросовер. За словами Беккера, їм вдалося пересадити характер DB11 у DBX, тому позашляховик більше схожий на практичний спорткар.

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Орієнтиром по потужності і динаміці для інженерів Aston Martin став Porsche Cayenne Turbo (550 сил і 770 Нм моменту, 4,1 секунди до "сотні"), проте DBX перевершив його за всіма параметрами. А ось добитися ідеальної керованості допоміг BMW X6 M. Автомобілі не тільки порівнювали на Нюрбургринзі, але і розганяли до 300 кілометрів на годину на німецьких автобанах.

У компанії надихалися кросоверами від BMW та Porsche

За попередньою інформацією, платформу Aston Martin DBX використовуватимуть для електричних моделей марки Lagonda. Кросовер отримає гібридну установку, як у концепту, але у нього будуть і традиційні бензинові агрегати: бітурбо "вісімка" Mercedes-AMG потужністю близько 510 сил і 750-сильний двигун V12.

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