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Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі

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У Chevrolet Corvette уже не буде важеля переключення передач - фото 1
У Chevrolet Corvette уже не буде важеля переключення передач

Шпигунам вдалося заглянути всередину Chevrolet Corvette восьмого покоління та зробити кілька знімків. Новинка отримала шкіряний салон, двохспицеве багатофункціональне кермо, цифрову панель приладів і кнопки зміни режимів трансмісії, які прийшли на зміну традиційному важелю коробки передач.

Судячи з фотографій, салон виконаний з прицілом на вищий клас. Наприклад, центральний тунель тепер не пластиковий, як раніше, а оббитий білою шкірою. Такий же матеріал використовується і для обробки дверних панелей. Крісла з розвиненою бічною підтримкою отримали глянцеві чорні вставки в області шиї.

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У списку доступного обладнання – круїз-контроль, аудіосистема Bose, обігрів керма та мультимедійна система з сенсорним екраном у масивному корпусі з функцією голосового управління.

Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі - фото 340392

Прем'єра Chevrolet Corvette C8 відбудеться 18 липня. За непідтвердженими попередніми даними, модель восьмого покоління "у базі" буде пропонуватися з модернізованим атмосферним V8, що видає близько 500 кінських сил. Найважливішим нововведенням для моделі став перехід з переднемоторного на середньомоторне компонування.

Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі - фото 340388

Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі - фото 340389

Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі - фото 340390

Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі - фото 340391

Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі - фото 340393

Раніше на аукціоні Barrett-Jackson був проданий останній випущений екземпляр Corvette попереднього покоління. Автомобіль з 659-сильним 6.2 V8 під капотом оцінили у 2,7 мільйона доларів.

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Джерело: Carscoops
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