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Рідкісний 66-річний Jaguar D-Type пустять з молотка: у скільки оцінили легендарне авто
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На аукціоні RM Sotheby's виставлять на продаж червоний Jaguar D-Type 1955 року випуску з червоним шкіряним салоном. За спорткар, який брав участь у численних гонках, продавець планує отримати до 7,5 мільйона доларів.
Jaguar D-Type дебютував у 1954 році. Через рік гоночну модель виставили для участі у 24 годинах Ле-Мана. Протягом трьох наступних років у британського спорткара не було конкурентів.
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За чотири роки виробництва Jaguar побудував близько 80 гоночних D-Type різних модифікацій. Однак, практично всі моделі мали зелений кузов. Усього лише близько десятка автомобілів покинули конвеєр у червоному кольорі, який тоді асоціювався з головним конкурентом Jaguar – компанією Ferarri. І лише 3 D-Type, крім незвичайного кольору кузова мали червоний шкіряний салон.
Першим власником цього екземпляра став пілот, а нині почесний президент Формули-1 Бернард Екклстоун. Jaguar брав участь у безлічі британських змагань і переходив з рук у руки до нових власників. У 1974 господарем спорткара навіть був менеджер легендарного рок-гурту Led Zeppelin Пітер Грант. У колекції нинішнього власника Jaguar перебуває з 2008 року. З цього часу спорткар отримав фірмовий "плавець" за водійським підголовником, а також рівне вітрове скло.
Рухається Jaguar D-Type завдяки 3,4-літровому V6 потужністю 250 кінських сил (325 Нм). У парі з агрегатом працює чотирьохступенева "механіка". До "сотні" 1200-кілограмовий гоночний автомобіль розганяється за 5 секунд. Максимальна швидкість – 260 кілометрів на годину. Нинішній власник планує отримати за рідкісний спорткар від 5,7 до 7,5 мільйона доларів.
Минулого тижня повідомлялося, що шотландська команда Ecurie Ecosse випустить 7 точних копій гоночних Jaguar C-Type середини минулого століття. Для складання культових моделей інженери використовують традиційні для 1950-х років методи виробництва.
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