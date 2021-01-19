З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce

У мюнхенському науково-дослідному центрі BMW провели випробування прототипу електрокара Rolls-Royce, побудованого на базі Phantom.

За результатами випробувань британська марка вирішила, що її перший зелений автомобіль під назвою Silent Shadow (Тиха тінь) все ж отримає власну платформу.

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Тестовий Phantom, зібраний інженерами материнської BMW, поки продовжать використовувати для випробувань трансмісії. За попередніми даними, значна частина вузлів і агрегатів дістануться Silent Shadow від кросовера BMW iX та седана i7, однак електрокар Rolls-Royce отримає власну архітектуру з алюмінієвої просторовою рамою.

Осі і електродвигуни виробництва BMW Silent Shadow розділить з i7. Те ж стосується і акумуляторів, в яких використають елементи, розроблені Samsung SDI. Також обидва електрокари можуть використовувати батареї від китайської CATL.

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