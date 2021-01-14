Кожен охочий зможе отримати гоночний Jaguar: в Англії відновлюють випуск популярної моделі

Шотландська команда Ecurie Ecosse знаменита тим, що двічі ставала переможцем "24 годин Ле-Мана", а ще її пілоти 59 разів підіймалися на подіум у різних змаганнях, виступаючи на семи доопрацьованих Jaguar C-Type. Ці машини досі в строю, і навіть беруть участь в історичних гонках.

І зовсім скоро у них з'являться сучасні "близнюки" Jaguar C-Type. Нові старі Jaguar C-Type збиратимуть на фабриці в англійському Ковентрі, батьківщині оригінальних машин, використовуючи традиційні для 1950-х років методи виробництва: роликові витяжні верстати та молотове штампування листового металу. Шасі обіцяють теж варити вручну із застосуванням інертного газу або аргонодугового методу. Нововведенням же стане лазерний різак, який дозволить точніше підганяти зовнішні панелі одна до одної.

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Після підготовки шасі й алюмінієвого кузова їх відправлятимуть в майстерню Ecurie Ecosse, розташовану в містечку Хенлі-он-Темз. Там фахівці компанії встановлять двигун і проведуть фінальну збірку. Відповідно до оригінальних C-Type двомісні родстери укомплектують обтягнутими синьою шкірою Crest кріслами-ковшами з алюмінієвим каркасом, дерев'яним кермом Moto-Lita, секундоміром Tag Heuer Master Time, і прикрасять емблемами та лівреях Ecurie Ecosse.

Але технічно репліки все ж відрізнятимуться. Новим C-Type дістануться поліпшені гальма та підвіска, а також рядний шестициліндровий двигун, робочий об'єм якого збільшать з 3,4 до 4,2 літра. Агрегат, забезпечений системою впорскування, видає близько 300 кінських сил і 380 Нм крутного моменту і працює у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Перший примірник спорткара вже побудований – його можна протестувати в дилерському центрі Hofmann's в Хенлі-он-Темз. Усього ж машин буде сім. Ціна поки що не оголошується. Але підозрюємо, що автомобіль точно не буде дешевим.

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