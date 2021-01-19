Популярні моделі Peugeot повністю переведуть на електротягу

У новому поколінні 2 моделі Peugeot – хетчбек 208 і кросовер 2008 – повністю переведуть на електротягу. Про це повідомляє Autoexpress з посиланням на слова глави французької марки Жана-Філіпа Імпарато. Причому електричні новинки не вважатимуться спадкоємцями 208 і 2008.

Рішення позбавити компактні моделі ДВЗ продиктоване високим попитом на електрифіковані автомобілі, сказав Імпарато. За останні 10 тижнів 14 відсотків замовлень 208 і 2008 припали саме на електричні модифікації, а торік кожен 10 з реалізованих по всьому світу автомобілів Peugeot був оснащений електромотором.

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Тренд на електрокари міцніє не просто з кожним місяцем, а з кожним тижнем, – сказав топ-менеджер.

Нові Peugeot 208 і 2008 представили у 2019 році й на сьогодні пропонують з дизельними та бензиновими моторами, а також з повністю "зеленими" силовими установками у версіях з літерою "е" – е-208 і е-2008. Обидві оснащуються електромотором потужністю 100 кіловатів (139 кінських сил) і 260 Нм крутного моменту. Батарея на 50 кіловат-годин забезпечує хетчбеку запас ходу у 340 кілометрів, а кросоверу – у 310 кілометрів по циклу WLTP.



Peugeot 2008 і 208 скоро стануть електромобілями

Імпарато також заявив, що компакт-кар Peugeot 108 продовжать оснащувати двигунами внутрішнього згоряння. Він зазначив, що у результаті установки електромотора й акумулятора, модуля 5G й іншого оснащення стартова ціна злетить з 10 000 до 30 000 євро, що негативно вплине на продажі.

Минулого літа концерн PSA, до якого входять Peugeot, Citroen, DS і Opel, представив нову платформу для електрокарів під назвою eVMP (Electric Vehicle Modular Platform). На відміну від нинішньої CMP, на якій побудовані "батарейні" машини PSA, новинка дозволяє будувати більші моделі. Перші автомобілі концерну на новій архітектурі з'являться у 2023 році.

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