Ріанна відзначила 15-річчя своєї музичної кар'єри: найкращі пісні зірки

У травні 2005 року співачка Ріанна випустила свій дебютний трек Pon de Replay, з якого почалася її блискуча музична кар'єра. Згадуємо разом!

Блискуча РіРі відсвяткувала знаменну подію в Інстаграмі, подякувавши всім шанувальникам за підтримку і теплі слова, які супроводжує хештег #15YearsOfRihanna.

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"Як же це класно! Начебто ще вчора я тремтіла в холі Def Jam в очікуванні прослуховування для Джея. Pon de Replay – ось де все це почалося. Минуло 15 років, і от я тут, тому що Бог привів мене до вас, і ви підтримували мене, терпіли, любили, і завдяки цьому ми завжди будемо пов'язані ... Я дуже вдячна, що мені подарували таких шанувальників і таку сім'ю".

Останній студійним альбом зірки побачив світ у 2016 році, і з того часу вона повністю присвятила себе модній і б'юті-індустрії. Ріанна створила популярні бренди косметики, одягу і білизни, а от запис нових треків відклала на потім. Шанувальники благають співачку випустити альбом, але вона постійно жартує: то говорить, що наразі рятує світ (що є правдою), то каже, що втратила всі записи. Навіть Аріана Гранде не витримала і публічно попросила колегу випустити вже хоч що-небудь.

А поки Ріанна рятує світ, пропонуємо подивитися найяскравіші роботи красуні:

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