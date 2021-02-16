Резюме Стіва Джобса виставили на торги: 2 роки тому його продали за 175 тисяч доларів

Засновник техногіганта Apple Стів Джобс колись теж шукав роботу. У 1973 році він кинув навчання у Рід-коледжі та написав заяву про пошук роботи. Саме її виставили на торги.

Через 45 років, у 2018 році, цей документ уже продали на аукціоні за 175 тисяч доларів. Через 2 з лишком роки на майданчику Charterfield заяву Стіва Джобса знову виставили на продаж.

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У заяві Джобс назвав своєю спеціальністю англійську літературу, у ключових навичках зазначив досвід роботи з комп'ютерами та калькуляторами, а також підкреслив додаткові інженерні та дизайнерські навички у сфері електроніки.



Стів Джобс зазначив у заяві досвід роботи з комп'ютерами та калькуляторами

Через рік після подачі заяви Джобс потрапив на роботу в Atari, де пропрацював до 1976 року. Після звільнення з компанії він разом зі Стівом Возняком заснував Apple.

Раніше на аукціоні eBay з'явився незвичайний лот – повністю робочий комп'ютер Apple 1 зразка 1976 року, зібраний вручну засновниками легендарної компанії. Його вартість порівнянна з покупкою топового ігрового ПК, а також будинку під Києвом.

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