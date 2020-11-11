Культовий пістолет Шона Коннері з першого фільму про Бонда виставили на аукціон

Пістолет, яким 58 років тому користувався Шон Коннері в першому фільмі про британського суперагента піде з молотка. За нього хочуть отримати не менше як 200 тисяч доларів. Онлайн-аукціон відбудеться в Беверлі Хіллз 3 грудня.

Пістолет Walther PP, з яким голлівудський актор Шон Коннері знімався у своєму першому фільмі про агента 007 Джеймса Бонда у фільмі "Доктор Ноу", збираються виставити на торги.

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"У кінодебюті Джеймса Бонда Коннері використовує цю зброю протягом усього фільму. Це допомогло показати персонажа саме таким, яким він є у книгах, фільмах і інших медіа вже майже шість десятиліть", – йдеться у повідомленні аукціонного будинку.

Виконавчий директор Julien's auctions Мартін Нолан заявив, що включити пістолет Walther PP Коннері як хедлайнера аукціону – велика честь. "Силует агента 007, який тримає цю зброю, стало найкультовішим зображенням франшизи про Джеймса Бонда і одним із найупізнаваніших", – сказав Нолан.

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