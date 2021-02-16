З молотка пустять прикраси королеви Вікторії: їхня стартова ціна демократична

Аукціонний будинок Sotheby's проведе спеціальні торги, на яких виставлять 350 предметів, що належать праправнучці королеви Вікторії Патрісії Нетчбул, яка померла у 2017 році. Серед них, до слова, прикраси самої королеви.

Серед лотів – сімейні портрети, старовинні меблі й унікальні коштовності, частина з яких належала королеві Вікторії.

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Найцінніші з них – траурні прикраси: медальйон з агатом і діамантами, присвячений пам'яті матері королеви, і комплект з підвіски та сережок з оніксом у пам'ять про померлу доньку королеви – Алісу. На підвісці-хресті є ім'я Аліси, а в задню частину вмонтовано локон принцеси.

До смерті леді Патрісії про існування сімейних реліквій не було відомо. За словами представника Sotheby's Девіда Макдональда, основна цінність цих речей "не у великих діамантах, а в повному, глибоко особистому вираженні втрати та любові". Причому основними покупцями предметів з колекції можуть стати не приватні особи, а британські музеї.

Вартість предметів при цьому відносно невисока та стартує з позначки у £ 1000-3000. Торги пройдуть 24 березня. Предмети з колекції можна розглянути детальніше на сайті аукціону.

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