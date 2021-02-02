Комп'ютер Apple 1976 року, який збирав Стів Джобс, пустять з молотка

Як правило, цифрова техніка падає у ціні незабаром після релізу: смартфони та комп'ютери швидко "старіють", поступаючись місцем продуктивнішим моделям. Але це правило діє не на всю техніку.

Коли мова йде про рідкісні або ексклюзивні пристрої, ситуація змінюється. На аукціоні eBay з'явився незвичайний лот – повністю робочий комп'ютер Apple 1 зразка 1976, зібраний вручну засновниками легендарної компанії. Його вартість порівнянна з покупкою топового ігрового ПК, а також будинку під Києвом.

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Нинішній власник раритету, який виставив його на продаж, стверджує, що комп'ютер має сертифікат справжності. Іншими словами, цей екземпляр був одним з 50 пристроїв, проданих Стівом Джобсом компанії Byte Shop – одному з перших у світі комп'ютерних магазинів. В описі товару зазначено, що ПК перебуває у повністю робочому стані та поставляється у дерев'яному корпусі Byte Shop KOA з оригінальним блоком живлення.

Apple 1 оснащений 8-бітовим мікропроцесором MOS 6502 з тактовою частотою 1 МГц і 4 КБ оперативної пам'яті, об'єм якої можна збільшити до 8 або 48 КБ за допомогою слота розширення. У 1976 році випустили усього 200 таких комп'ютерів. Замість звичного монітора у комплекті з ПК поставляється ламповий телевізор Sony TV-115.

У 2010 році аналогічну модель Apple-1 продали за $ 210 000, а у 2014 році – уже за $ 905 000. Цікаво, що близько 2 роки тому власник раритету виставив його на торги за $ 1,75 мільйона, але так і не знайшов покупця, готового розлучитися з такою сумою. Можливо, його разу йому пощастить більше.

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