Режисер Рідлі Скотт розповів, чому відмовився від проєкту Disney

Рідлі Скотт відмовився знімати фільм-казку для Disney. В інтерв'ю The Hollywood Reporter режисер "Дому Ґуччі", "Чужого", "Марсіанина", "Того, хто біжить по лезу" та "Останньої дуелі" розповів, що більше не хоче брати участь у розважальних проектах.

Зауважимо, що Скотт отримав пропозицію про роботу над картиною про чарівників після того, як у 2019 році Disney купили його домашню студію Fox. В інтерв'ю виданню він пояснив, чому відмовився від цього проєкту.

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Рідлі Скотт заявив, що з віком став усвідомленіше вибирати проекти. Фільми повинні бути значущими для нього та суспільства.

Чим старшим я стаю, тим частіше віддаю перевагу проєктам, які мають якийсь сенс, а не просто призначені для розваги. Вони мають якимось чином впливати на людей. Disney хотіли, щоб я взяв участь у фільмі-казці, а я таке не знімаю. Це була погана ідея, – прокоментував свою позицію Скотт.

Раніше стрімінговий сервіс Netflix повідомив про закриття кулінарного шоу Періс Хілтон "Готуємо з Періс" ("Cooking with Paris"). Як виявилося, проєкт не увінчався успіхом. У першому сезоні "Готуємо з Періс" вийшло лише шість серій, після чого стрімінговий сервіс вирішив не продовжувати контракт зі знаменитістю.

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