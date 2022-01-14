Принц Гаррі не хоче йти на церемонію премії Оскар через Крістен Стюарт

Британський принц Гаррі не хоче відвідувати церемонію вручення премії Оскар через фільм про його матір Спенсер: Таємниця принцеси Діани, тоді як його дружина Меган Маркл хотіла б туди потрапити.

Принц вважає, що ця кінострічка – це повне спотворення реальних фактів життя королівської сім'ї, пише the-sun.

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За інформацією таблоїда, герцогу Сассекському було вкрай неприємно дивитися фільм, і він би хотів уникнути зустрічі з актрисою, тому що не знає, як поведеться. А от Меган Маркл хотіла б відвідати 94-у церемонію вручення премії Американської кіноакадемії, а у разі зустрічі зі Стюарт ігнорувати її або виявити формальну ввічливість.

Тим часом зірка Сутінків Крістен Стюарт може бути номінована на Оскар за виконання ролі принцеси Діани, тому член британської королівської сім'ї має намір пропустити кінопремію.

Прем'єра фільму Спенсер відбулася у вересні 2021 року на Венеціанському кінофестивалі, а в Україні він вийшов у прокат у грудні. Це біографічна психологічна драма, сюжет якої розповідає про різдвяні канікули початку 1990-х років, коли Діана Спенсер почала думати про розлучення з принцом Чарльзом.

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