З нагоди 50-річчя: вийшов спеціальний трейлер фільму Хрещений батько

Повернення легенди: усіма улюблений фільм Хрещений батько знову з'явиться на екранах. 24 лютого картину випустять в обмежений прокат США в оновленому форматі.

Вийшов офіційний локалізований трейлер повторного прокату легендарного фільму Хрещений батько Френсіса Форда Копполи на честь п'ятдесятиріччя картини. Про прокат в Україні наразі нічого невідомо. Про це пише collider.

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Роботи з відновлення легендарної трилогії велися три роки, протягом яких було вивчено понад 300 коробок з плівкою, усунуто всі замилення та інші аномалії з негативів та проведено ретельну корекцію кожного кадру.

На додаток до звуку 5.1 останньої реставрації було відновлено оригінальні монодоріжки перших двох фільмів.

Хрещений батько – гангстерський фільм Френсіса Форда Копполи 1972 року. Його знято за мотивами однойменного роману Маріо Пьюзо 1969 року. Фільм був відзначений трьома нагородами на церемонії Оскар.

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