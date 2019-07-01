Реєстрація електронних кабінетів вступників: як правильно подати заяву

1 липня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів, які вступають на навчання до вишів після здобуття повної середньої освіти. Розповідаємо, як подати заяву на вступ та правильно заповнити всі дані.

Які документи потрібні. Після завершення ЗНО та ДПА вступників чекає найважливіша частина: вибір вищого навчального закладу та вступ у нього. Уже з 1 липня 2019 року всі абітурієнти, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної освіти або атестат про повну загальну середню освіту; сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років (окрім сертифіката ЗНО 2017 з іноземних мов), можуть скористатись системою подання заяв в електронній формі.

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Форма навчання. Відзначимо, що абітурієнти мають змогу вступити на денну або заочну форми навчання за освітніми ступенями бакалавр, молодший бакалавр, магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, а також на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника

Увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/

Натисніть "РЕЄСТРАЦІЯ" (у вікні "Заповнити анкету вступника").

(у вікні "Заповнити анкету вступника"). Заповніть свої дані. Під час реєстрації електронного кабінету слід зазначити адресу електронної пошти, пароль для входу до кабінету, номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО, серію та номер документа про повну загальну середню освіту, а також середній бал атестата.

*ЛОГІН – введіть адресу своєї електронної пошти. На цю адресу вам надійде лист для активації доступу до системи. Вказана адреса буде вашим ЛОГІНОМ для входу до електронного кабінету надалі. Система автоматично перевірить його на співпадіння з уже існуючими. У випадку, якщо буде зафіксовано ідентичність логінів, вам буде видано попередження. Для розв'язання проблеми вам потрібно створити унікальний логін.

УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено.

ПАРОЛЬ (Підтвердження паролю) – не менше ніж 6 символів (запам’ятайте його!).

Дані сертифіката ЗНО:

Номер – 7 цифр номера сертифіката ЗНО

Пін – 4 цифри пін-коду сертифіката ЗНО

Рік отримання – оберіть із випадаючого списку рік отримання сертифіката ЗНО (2017, 2018 або 2019).

Дані свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО):

Серія документа про ПЗСО – 2 літери

Номер документа про ПЗСО – 8 цифр

Середній бал документа про ПЗСО обчислюється вступником самостійно за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа про ПЗСО оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація).

Через зміну формули розрахунку середнього бала не слід використовувати бал, вказаний в додатку до свідоцтва/атестата ПЗСО.

Після заповнення форми натисніть кнопку "ЗАРЕЄСТРУВАТИ".

Для підтвердження вказаних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) буде створено ваш обліковий запис, логін та пароль якого надалі буде вашим для доступу до особистого електронного кабінету вступника.

У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення:

На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього. Зверніть увагу, що після активації електронного кабінету потрібно при вході на сторінку ЕК натискати кнопку "Електронний кабінет", яка розміщена зверху ліворуч на головній сторінці.

У вікні, що відкрилось, введіть ваші логін + пароль та натисніть "ВХІД":

Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно з інформацією про ваше свідоцтво/атестат про ПЗСО та сертифікат(и) ЗНО. В електронному кабінеті вступника: заповніть обов'язкові особисті дані та завантажте сканкопії необхідних документів для подання електронних заяв;

переглядайте конкурсні пропозиції від закладів вищої освіти (ЗВО) для вступу;

здійсніть подання заяв до вишів та переглядайте їх поточний стан. Контактні телефони потрібні для оперативного зв’язку ЗВО з вступником. Співробітникам приймальних комісій потрібен зв'язок з абітурієнтами чи їхніми батьками, тому вкажіть декілька телефонних номерів. Також вам необхідно завантажити КОЛЬОРОВУ ФОТОКАРТКУ вступника (3х4 см) та інші скани документів. Пам'ятайте, що файли завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу – 1 Мб. Після внесення всіх даних стає активною кнопка "ПІДТВЕРДИТИ" – натисніть її.

Як подати електронні заяви на вступ

Для подачі заяви на вступ до закладу вищої освіти натисніть на посилання "Подача заяв", після чого з'явиться форма вибору КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ на вступ до ЗВО.

За умовами прийому до вишів у 2019 році для участі у конкурсі на бюджетні місця (на освітні ступені БАКАЛАВР та МАГІСТР) можливо подати УСЬОГО:

7 заяв (наприклад, можна подати усі заяви до одного ЗВО або по одній заяві до семи ЗВО);

(наприклад, можна подати усі заяви до одного ЗВО або по одній заяві до семи ЗВО); на 4 спеціальності (наприклад, можна подати усі заяви на одну спеціальність або по кілька заяв на чотири спеціальності).

ЗАГАЛЬНО рахують заяви на денну та заочну форми навчання (не більше ніж 7 заяв).

Дійте згідно з рекомендаціями сайту та перевіряйте всі свої дані! Після натискання кнопки "Подати заяву" необхідно підтвердити згоду із загальними параметрами вашої участі у конкурсному відборі.

Термін подання заяв до закладів вищої освіти України через електронні кабінети: з 10 до 22 липня.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки у ПАПЕРОВІЙ формі в таких випадках:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою2, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому (тобто, якщо вступники бажають скористатися цими правами);

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому (розділ І "Загальні положення", пункт 6, підпункт 7: за спеціальностями галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка" та 22 "Охорона здоров’я" в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше ніж 3 роки в сільській місцевості або селищах міського типу);

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО.

в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО. Помилки (у свідоцтві/атестаті або сертифікаті) не вважаються розбіжностями, а потребують внесення виправлень у документ! Наприклад, є помилкою різне написання імені: Євген (у свідоцтві/атестаті) та Євгеній (у сертифікаті);

(у свідоцтві/атестаті або сертифікаті) не вважаються розбіжностями, а потребують внесення виправлень у документ! Наприклад, є помилкою різне написання імені: Євген (у свідоцтві/атестаті) та Євгеній (у сертифікаті); у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (формат – "книжка", виданий – орієнтовно до 2000 р.);

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання за спеціальностями 014 "Середня освіта (Фізична культура)" та 017 "Фізична культура і спорт" (якщо бажають скористатись цим правом).

В електронному кабінеті вступника відображаються тільки заяви, подані в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді (тобто заяв, поданих у ПАПЕРОВОМУ вигляді, ви не побачите).

Основні помилки під час реєстрації е-кабінету

Реєстрація на заборонений e-mail

Вступники реєструють електронний кабінет на неактивну або заборонену в Україні електронну пошту. Через неуважність також часто плутають літери або цифри в адресі скриньки.

Зазначення неправильного паролю

Вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу в кабінет і система блокує його на три години. У такому разі не потрібно вгадувати пароль. Краще скористатися опцією "Забули пароль?" для його швидкого відновлення.

Не співпадають дані вступника

У документі про освіту та сертифікаті ЗНО не співпадають дані вступника: ПІБ та/або дата народження тощо. Якщо в документах є такі розбіжності, то створити електронний кабінет неможливо. У разі виявлення розбіжностей або помилок одразу зверніться: якщо в атестаті – до школи, якщо в сертифікаті ЗНО – до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Довідка про реєстрацію у сільській місцевості не того зразка

Завантаження довідки про реєстрацію у сільській місцевості (для отримання сільського коефіцієнта), що не відповідає визначеному зразку. Наразі в ЄДЕБО відсутня можливість видалення/редагування такої довідки. Тобто перед завантаженням довідки вступнику треба переконатися, що вона відповідає встановленому зразку (Додаток №13 до Постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207).

Увага! Після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо, тому переконайтеся в її коректності до подання заяви.

Встановлення невірного пріоритету (для вступу на бюджет)

Потрібно заздалегідь спланувати куди і з яким пріоритетом вступник хоче подати заяву. Пам'ятайте, що на бюджет можливо подати не більш як 7 заяв на 4 спеціальності. Кількість заяв, які можна подати на навчання за контрактом, не обмежується.

Неякісні фото

Вступники використовують не фото документів, а особисті фотографії. У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопій документів, які завантажують вступники. Будь ласка, перед завантаженням переконайтеся, що документи збережені в форматах JPG (JPEG, PNG), а максимальний розмір кожного файлу – до 1 Мб.

Некоректний підрахунок середнього бала атестата

Для розрахунку середнього бала радимо скористатись спеціально розробленим калькулятором.

Необхідність підтвердження права на пільги

Вступник не зважає на обов'язковість підтвердження, що особу ідентифіковано як переможця міжнародної олімпіади, призера Всеукраїнської учнівської олімпіади, члена збірної України тощо, хоча це надає йому право на пільги під час вступу. Це треба зробити до моменту подачі першої заяви.

Невідповідність предметів ЗНО

Вступник хоче подати заяву на спеціальність, на яку в нього відсутній результат ЗНО з відповідного предмета.

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