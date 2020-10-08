Три знаки Зодіаку, яким завжди щастить у грошах

Ці знаки Зодіаку притягують до себе багатство, і їм набагато більше щастить в грошовій сфері, ніж іншим.

Телець

Всі астрологи визнають: найбільш щасливі у фінансовій сфері Тельці. Вони яскраві, активні, але разом з тим вони перевершують інші знаки стихії Землі. Кожен, хто знайомий з Тельцем знає, що ця людина яскравий коктейль з ощадливості, холодного розуму і неймовірних навичок економії. Але тільки в дійсно потрібний момент.

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Рак

Раки люблять гроші, а гроші люблять Раків! Це ні для кого не секрет, особливо – для представників цього знака Зодіаку. Раки дуже комунікабельні, тому у них багато корисних знайомих і ділових партнерів, які обов'язково допоможуть у всіх починаннях. Відповідальність і обачність допомагає Ракам в кар'єрі, а мотивація тільки підтримує. Сім'янини-Раки роблять все, щоб їх близькі були щасливі і задоволені, а гроші в цьому їм тільки допомагають.

Лев

Леви активні і харизматичні, спостережливі і дуже пишаються собою. Знаючи себе, ціну своєї праці, а також виявляючи швидкість у вирішенні важливих питань, представники цього знака Зодіаку вміють швидко просуватися кар'єрними сходами, тому можуть досягати небувалих висот. Суворі, але справедливі, вони можуть стати відмінними керівниками, а грошові потоки Леви притягують завдяки вмотивованості.

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