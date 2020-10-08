Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Три знаки Зодіаку, яким завжди щастить у грошах

  • 50
Гроші - фото 1
Гроші / cosmopolitan

Ці знаки Зодіаку притягують до себе багатство, і їм набагато більше щастить в грошовій сфері, ніж іншим.

Телець

Всі астрологи визнають: найбільш щасливі у фінансовій сфері Тельці. Вони яскраві, активні, але разом з тим вони перевершують інші знаки стихії Землі. Кожен, хто знайомий з Тельцем знає, що ця людина яскравий коктейль з ощадливості, холодного розуму і неймовірних навичок економії. Але тільки в дійсно потрібний момент.

І ще: Гороскоп на 8 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Рак

Раки люблять гроші, а гроші люблять Раків! Це ні для кого не секрет, особливо – для представників цього знака Зодіаку. Раки дуже комунікабельні, тому у них багато корисних знайомих і ділових партнерів, які обов'язково допоможуть у всіх починаннях. Відповідальність і обачність допомагає Ракам в кар'єрі, а мотивація тільки підтримує. Сім'янини-Раки роблять все, щоб їх близькі були щасливі і задоволені, а гроші в цьому їм тільки допомагають.

Лев

Леви активні і харизматичні, спостережливі і дуже пишаються собою. Знаючи себе, ціну своєї праці, а також виявляючи швидкість у вирішенні важливих питань, представники цього знака Зодіаку вміють швидко просуватися кар'єрними сходами, тому можуть досягати небувалих висот. Суворі, але справедливі, вони можуть стати відмінними керівниками, а грошові потоки Леви притягують завдяки вмотивованості.

Три знаки Зодіаку, яким завжди щастить у грошах - фото 429405

Це цікаво: Три знаки Зодіаку, які поводяться як самотні вовки

Джерело: megaharbor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
  • 04 жовтня, 21:45
  • 792
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 28724
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2566557
Загрузка...
Новини