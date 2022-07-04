Ретро знову в моді: Кім Кардашян вразила незвичайними фото в бікіні

Популярна шоувумен Кім Кардашян знову опинилась в центрі уваги мережі, а все через серію інтригуючих кадрів у сріблястих купальниках. Таким чином зірка не лише похизувалась формами, а й прорекламувала власний бренд.

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою дружиною Каньє Веста стежать понад 322 млн шанувальників. Все тому, що зірка ледь не щодня ділиться світлинами зі зйомок, популярних заходів та своїх буднів. Нещодавно Кім анонсувала нову лінію яскравих купальників у стилі ретро від власного бренду SKIMS, пише Радіо MAXIMUM.

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Для цього Кардашян разом з іншими моделями приміряли новенькі сріблясті купальники, доповнивши образи яскравим макіяжем та перуками, які повертають на кілька десятиліть назад. Звісно ж, прихильники не могли оминути увагою ефектну фігуру Кім, яка не соромиться демонструвати свої форми з найвдаліших ракурсів. Тому допис зібрав мільйони вподобань та тисячі захоплених коментарів.

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