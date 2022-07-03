Хто новий король TikTok: у нього понад 145,3 млн підписників

У соцмережі TikTok змінився найпопулярніший автор. Раніше це місце посідала блогерка Чарлі Дамеліо, яка знімала здебільшого танцювальні відео. Зараз у TikTok новий фаворит. Читайте далі та дізнайтеся, хто це і чим він підкорює глядачів!

Хабі Ламе, уродженець Сенегалу, який зараз живе в Італії, став новим королем TikTok. Він відомий своїми кумедними відео з антилайфхаками.

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Зараз у нього більше ніж 145,3 мільйона фоловерів, проте ця цифра зростає щодня.

Хлопець почав створювати контент для соцмережі TikTok ще у 2020 році. Тоді він втратив роботу на фабриці, де працював оператором верстатів. Це сталося через пандемію коронавірусу.

А на сьогодні він найпопулярніший автор у TikTok.

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