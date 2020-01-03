Республіка Палау заборонила використання сонцезахисних кремів

Розташована у Тихому океані Палау стала першою у світі країною, яка заборонила сонцезахисні креми, які шкодять коралам і морській фауні. Втім, засмучуватися не варто. Використовувати ці засоби можна буде, але доведеться уважно вивчати їхній склад.

Заборона діє з 1 січня цього року. Тепер на території держави заборонено зберігати або продавати сонцезахисні креми, до складу яких входить один з десяти токсичних інгредієнтів, характерних для подібних кремів.

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Серед них – оксибензон і октіноксат, які поглинають ультрафіолетове світло. Штраф за порушення заборони становить тисячу доларів.

Про новий закон стало відомо ще у 2018 році. Його вирішили прийняти після того, як речовини, що містяться в сонцезахисних кремах, були знайдені у природних зонах Палау, а також у тканинах морських тварин. За словами представників фонду "Кораловий риф", ці хімікати "надзвичайно небезпечні для молодих особин багатьох видів дикої природи".

Заборонять креми, до складу яких входять небезпечні хімікати

Ми повинні жити і поважати навколишнє середовище, оскільки воно – колиска життя, – сказав президент Палау Томас Ременгесау.

Він закликав лідерів інших держав взяти з нього приклад і також заборонити токсичні сонцезахисні креми.

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