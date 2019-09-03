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Реперка Cardi B станцювала відвертий тверк прямо перед обличчями глядачів: гаряче відео
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Популярна реп-виконавиця Cardi B станцювала гарячий тверк перед фанатами. Відвертий ролик з'явився на сторінці cardib_bardifover в Instagram.
Реперка Cardi B виступала як хедлайнер на фестивалі Made in America Festival 2019. Під час виступу зірка спустилася до залізних огорож, які були розставлені навколо сцени. Артистка вперлася каблуками в огорожі, руками в підлогу і потрясла сідницями прямо перед обличчями глядачів.
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Cardi B виступала в облягаючому яскравому костюмі. Фанати намагалися дотягнутися до апетитних форм зірки, але не змогли.
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