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Серіал Кріпосна

Реперка Cardi B станцювала відвертий тверк прямо перед обличчями глядачів: гаряче відео

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Реперка Cardi B - фото 1
Реперка Cardi B / instagram

Популярна реп-виконавиця Cardi B станцювала гарячий тверк перед фанатами. Відвертий ролик з'явився на сторінці cardib_bardifover в Instagram.

Реперка Cardi B виступала як хедлайнер на фестивалі Made in America Festival 2019. Під час виступу зірка спустилася до залізних огорож, які були розставлені навколо сцени. Артистка вперлася каблуками в огорожі, руками в підлогу і потрясла сідницями прямо перед обличчями глядачів.

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Cardi B виступала в облягаючому яскравому костюмі. Фанати намагалися дотягнутися до апетитних форм зірки, але не змогли.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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