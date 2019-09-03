70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні

У пікантному вбранні незрівнянна Меріл Стріп з'явилася на червоній доріжці, відвідавши Венеціанський кінофестиваль.

Відома актриса Меріл Стріп з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у елегантному напівпрозорому вбранні.

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Зірка приїхала на захід, щоб представити фільм Стівена Содерберга Пральня. Стріп зіграла в стрічці одну з головних ролей.

На червоній доріжці актриса з'явилася в блакитній сукні з квітковим принтом. Вбрання виконане з напівпрозорого матеріалу, який просвічувався на сонці і під спалахами фотокамер. Сукню бренду Givenchy Стріп доповнила червоними туфлями-човниками і сонцезахисними окулярами з леопардовим принтом.

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