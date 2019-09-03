Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні

  • 72
Меріл Стріп - фото 1
Меріл Стріп / kinokub

У пікантному вбранні незрівнянна Меріл Стріп з'явилася на червоній доріжці, відвідавши Венеціанський кінофестиваль.

Відома актриса Меріл Стріп з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у елегантному напівпрозорому вбранні.

І ще: Зваблива Шарліз Терон похвалилася стрункою фігурою

Зірка приїхала на захід, щоб представити фільм Стівена Содерберга Пральня. Стріп зіграла в стрічці одну з головних ролей.

На червоній доріжці актриса з'явилася в блакитній сукні з квітковим принтом. Вбрання виконане з напівпрозорого матеріалу, який просвічувався на сонці і під спалахами фотокамер. Сукню бренду Givenchy Стріп доповнила червоними туфлями-човниками і сонцезахисними окулярами з леопардовим принтом.

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні - фото 352067

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні - фото 352068

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні - фото 352069

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні - фото 352070

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні - фото 352071

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні - фото 352072

70-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні - фото 352073

Читайте також: Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам розкішний бюст (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • Вчора, 17:21
  • 859
Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
  • 01 вересня, 19:30
  • 782
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1727400
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз