Renault представить потужні бюджетні електромобілі

За словами керівника підрозділу Renault Europe Філіпа Бюро, через кілька років сімейство автомобілів Dacia отримає електричні версії.

У компанії Renault планують поповнити сімейство Dacia електричними версіями. Нагадаємо, що на європейському ринку популярні бюджетні моделі Duster, Logan, Sandero, Lodgy і Dokker продають під брендом Dacia.

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Комерційний успіх бренду обумовлений хорошим співвідношення ціни і якості, але постійне посилення екологічних норм вимагає внесення змін до модельного ряду. За словами голови правління Renault Europe Філіпа Буро, Dacia скоро стане електрифікованим брендом, що використовує технології материнської компанії Renault.

За словами Бюро, коли Dacia тільки виходила на європейський ринок, основними покупцями були жителі сіл і невеликих міст, але сьогодні у нас багато покупців в таких містах, як Париж. Вони захочуть мати електричну Dacia. Але, вони також захочуть, щоб вона була дешевша, ніж електричний Renault. Тому поява бюджетних електричних версій очікується вже в найближчі кілька років.

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