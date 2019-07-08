На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Renault оновила Duster першого покоління
-
- 12
Індійське представництво Renault презентувало на місцевому ринку оновлений Duster першого покоління. Позашляховик отримав косметичні зміни зовнішності і "25 нових функцій і технологічних поліпшень".
Візуально відрізнити новинку можна по ґратках радіатора з хромованим декором, передньому бамперу із захисною пластиною, фарам зі світлодіодними ходовими вогнями та злегка зміненому капоту.
І ще: 18 кілометрів пробігу: на продаж виставили перший Ford GT
У салоні Duster з'явилося новий кермо та медіасистеми з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, а також функцією EcoGuide, яка аналізує поведінку водія, а також пропонує заходи зі зменшення витрати палива.
Усі версії Renault Duster вже "в базі" обладнані ABS, подушками безпеки водія та пасажира, задніми датчиками паркування. За доплату позашляховик можна укомплектувати електронною системою стабілізації, камерою заднього вигляду та системою допомоги при старті на підйомі.
Гамма двигунів новинки складається з бензинових (106 сил і 142 Нм моменту) і дизельних (85/110 сил і 200/245 Нм моменту) мотором об'ємом 1,5 літра. Машинам з бензиновими моторами покладена п'ятиступенева "механіка" або варіатор, дизельними – п'яти- або шестиступенева "механіка".
Ціни на оновлений Duster в Індії стартують з 799 990 рупій. Найдорожча версія позашляховика – RXS Option 110 PS Diesel AWD – обійдеться у 1 249 990 рупій.
Читайте також: Унікальну Toyota продають за 89 тисяч доларів
- 08 липня
-
23:50У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів
-
23:41Renault оновила Duster першого покоління
-
23:20Тіна Кароль засвітила пишні груди у малесенькому топі
-
23:12Серіалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про нову екранізацію Гаррі Поттера
-
22:52Названий спосіб запобігання сонячним опікам
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:42Uber Eats в Японії почав наймати на роботу пенсіонерів
-
22:23Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників
-
22:13Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті
-
21:50Унікальну Toyota продають за 89 тисяч доларів
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
21:21Ніякого м'яса: чудовий рецепт страви з капусти
-
21:14Науковці назвали несподівану властивість кави
-
21:009 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Xiaomi Mi Max 3 рекордно впав у ціні
-
20:43Такою Анджеліну Джолі ви ще не бачили: вийшов трейлер фільму Малефісента 2
-
20:25Фотограф показав найказковіше місце на Землі
-
20:12Xiaomi відкликає понад 10 тисяч електричних самокатів: у чому причина
-
19:56Названі найкращі напої для міцного сну
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
19:22Цей чудернацький купальник збентежив жінок своїм фасоном
-
19:12У США ведмідь викрав автомобіль і влаштував ДТП
-
18:51Як молода американка схудла на 70 кг і стала красунею
-
18:42Лікарі розповіли, як алкоголь впливає на артеріальний тиск
- 08 липня
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
11:09День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:00Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
-
07:55Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- 07 липня
-
21:55Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів
-
19:20Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)
-
16:21Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?