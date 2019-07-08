Renault оновила Duster першого покоління

Індійське представництво Renault презентувало на місцевому ринку оновлений Duster першого покоління. Позашляховик отримав косметичні зміни зовнішності і "25 нових функцій і технологічних поліпшень".

Візуально відрізнити новинку можна по ґратках радіатора з хромованим декором, передньому бамперу із захисною пластиною, фарам зі світлодіодними ходовими вогнями та злегка зміненому капоту.

І ще: 18 кілометрів пробігу: на продаж виставили перший Ford GT

У салоні Duster з'явилося новий кермо та медіасистеми з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, а також функцією EcoGuide, яка аналізує поведінку водія, а також пропонує заходи зі зменшення витрати палива.

Усі версії Renault Duster вже "в базі" обладнані ABS, подушками безпеки водія та пасажира, задніми датчиками паркування. За доплату позашляховик можна укомплектувати електронною системою стабілізації, камерою заднього вигляду та системою допомоги при старті на підйомі.

Гамма двигунів новинки складається з бензинових (106 сил і 142 Нм моменту) і дизельних (85/110 сил і 200/245 Нм моменту) мотором об'ємом 1,5 літра. Машинам з бензиновими моторами покладена п'ятиступенева "механіка" або варіатор, дизельними – п'яти- або шестиступенева "механіка".

Ціни на оновлений Duster в Індії стартують з 799 990 рупій. Найдорожча версія позашляховика – RXS Option 110 PS Diesel AWD – обійдеться у 1 249 990 рупій.

Читайте також: Унікальну Toyota продають за 89 тисяч доларів