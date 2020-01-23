Renault представить новий бюджетний кросовер

Компанія Renault готує до дебюту новий бюджетний кросовер. Новинку мають показати зовсім скоро, ну а буквально днями її знову зняли на дорогах.

Згідно з наявною інформацією, мова йде про компактний SUV, у якого поки немає імені, а лише умовне позначення HBC.

І ще: Один з п'яти примірників купе Zagato Mostro продадуть на аукціоні: ціна вражає

В першу чергу, цей автомобіль дістанеться індійському ринку, тому, як очікується, дебютує він там, на виставці Auto Expo, вона відбудеться в Нью-Делі вже в кінці лютого. Власне, В Індії ж і зняли новинку на відео.

Автомобіль постав на кадрах не у всій красі: поки він покрасувався лише в камуфляжі в рамках дорожніх тестів. Однак деякі висновки про дизайн вже можна зробити: новий SUV буде виконаний в стилістиці інших бюджетних кросоверів Renault, у нього буде двох'ярусна оптика (зверху смужки ДХВ, знизу великі фари), а також колісні арки. Довжина автомобіля складе до 4 метрів (на авто такої довжини в Індії передбачені урядові пільги).

Читайте також: В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв