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Renault представить новий бюджетний кросовер

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Renault - фото 1
Renault / obozrevatel

Компанія Renault готує до дебюту новий бюджетний кросовер. Новинку мають показати зовсім скоро, ну а буквально днями її знову зняли на дорогах.

Згідно з наявною інформацією, мова йде про компактний SUV, у якого поки немає імені, а лише умовне позначення HBC.

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В першу чергу, цей автомобіль дістанеться індійському ринку, тому, як очікується, дебютує він там, на виставці Auto Expo, вона відбудеться в Нью-Делі вже в кінці лютого. Власне, В Індії ж і зняли новинку на відео.

Автомобіль постав на кадрах не у всій красі: поки він покрасувався лише в камуфляжі в рамках дорожніх тестів. Однак деякі висновки про дизайн вже можна зробити: новий SUV буде виконаний в стилістиці інших бюджетних кросоверів Renault, у нього буде двох'ярусна оптика (зверху смужки ДХВ, знизу великі фари), а також колісні арки. Довжина автомобіля складе до 4 метрів (на авто такої довжини в Індії передбачені урядові пільги).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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