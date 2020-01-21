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Один з п'яти примірників купе Zagato Mostro продадуть на аукціоні: ціна вражає
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На торгах аукціонного дому Bonhams у Парижі, які пройдуть 6 лютого, виставлять один з п'яти примірників Zagato Mostro Coupé. Автомобіль побудований на честь 100-річчя Maserati, а в його зовнішності простежується зв'язок з історичним спорткаром 450 S Coupé 1957 року випуску.
В основі сучасного Mostro лежить вуглепластиковий монокок MonoCell зі сталевим силовим каркасом кокпіта і заднім підрамником, на якому закріплені паливний бак, вихлопна система, підвіска з тягою-штовхачами і шестиступеневий "робот". Двигун V8 4.7 від купе GranTurismo MC Stradale встановлений спереду в межах бази, але його віддача не розкривається, хоча за чутками, це близько 460 кінських сил.
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При створенні Zagato Mostro Coupé дизайнери черпали натхнення в купе Maserati 450S Coupe Zagato 1957 року випуску, який створили для "24 годин Ле-Мана" на прохання Стерлінга Мосса. Кузов побудованого в єдиному екземплярі спорткара малювали з прицілом на максимальну швидкість у 320 кілометрів на годину на прямій траси Сарте, і, за словами творців нової машини, у неї приблизно такі ж аеродинамічні параметри.
Цей екземпляр Zagato Mostro Coupé замовлений нинішнім власником безпосередньо в італійського ательє. Пробіг автомобіля складає всього тисячу кілометрів. Mostro ніколи не ставилося на облік, але за окрему плату його можуть підготувати для звичайних доріг.
Ціна купе – 600-900 тисяч євро.
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