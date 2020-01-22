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В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв

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В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв - фото 1

Прогрес не стоїть на місці та з'являються нові види транспорту. А рух нового персонального електротранспорту правилами не регламентується. Це спричиняє аварійні ситуації на дорогах. Тому, як повідомили у патрульній поліції, в Україні приймуть зміни до правил дорожнього руху.

Новими правилами хочуть регламентувати рух персонального електротранспорту, до якого відносяться електросамокати і гіроскутери. Як кажуть в патрульній поліції, на папері електросамокатів і гіроскутерів зараз не існує, тому власники цих транспортних засобів їздять де хочуть і як хочуть, нерідко створюючи аварійні ситуації або потрапляючи під колеса автомобілів.

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В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв - фото 381431

А тому у патрульних поліцейських немає нормативно передбаченого алгоритму залучення до відповідальності водіїв такого виду транспорту. Зараз копи готують постанову Кабінету Міністрів про внесення змін до Правил дорожнього руху. Згідно з такими поправками, в українському законодавстві офіційно з'являться такі транспортні засоби, як електросамокати і гіроскутери.

До речі, в європейських країнах користувачі електросамокатів вже визнані учасниками дорожнього руху. Для них обладнана відповідна інфраструктура і встановлені спеціальні дорожні знаки.

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Джерело: kievvlast
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