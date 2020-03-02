Китайці створили джип із захистом від вірусів

Особливість автомобіля Icon, який був розроблений спільними зусиллями компанії Geely і Volvo, полягає в тому, що в салоні передбачена спеціальна кліматична установка IAPS, здатна знешкоджувати бактерії і віруси.

Ціна за базову версію кросовера Icon становить 115 800 юанів (приблизно 16 тисяч доларів) – це приблизно на 4000 юанів менше, ніж стартова ціна китайського аналога Hyundai Creta. За цю вартість, крім кліматичної установки, майбутній власник авто отримає стандартне оснащення: 10,25-дюймову віртуальну приладову панель, тачскрін мультимедіасистеми з такою ж діагоналлю, підігрів передніх крісел, круїз-контроль і систему безключового доступу.

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Також буде можливість при бажанні доукомплектувати Icon 48-вольтним стартер-генератором, що дозволить менше вживати палива і збільшити пікову віддачу до 190 сил і 300 Нм. Крім цього, на цей незвичайний кросовер вже можна оформити попереднє замовлення, що й зробили понад 30 тисяч автолюбителів лише за добу.

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