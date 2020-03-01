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Американці склали список найнадійніших авто: Toyota Land Cruiser у ТОПі
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Американське агентство ISeeCars проаналізувало 15,8 мільйона оголошень з продажу старих автомобілів і опублікувало статистику безвідмовних моделей, які з'являються на "вторинці" з пробігом понад 200 тисяч миль (320 тисяч кілометрів). Дізнайтесь, які автомобілі вважаються найнадійнішими.
Абсолютним лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser – у 15,7 відсотка позашляховиків, які продавалися у Північній Америці в 2019 році, на одометрі було понад 320 тисяч кілометрів. На другій сходинці опинилася Toyota Sequoia (9,2 відсотка), на третій – Ford Expedition (5,2 відсотка).
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Відрив Land Cruiser від конкурентів пояснюється тим, що модель у США не дуже популярна: за останні п'ять років було продано всього 16 тисяч машин, тоді як бестселери – RAV4, Camry і Corolla – щорічно розходяться накладом понад 300 тисяч примірників.
У десятку також увійшли Chevrolet Suburban (4,9 відсотка) і Tahoe (4,1 відсотка), їх "клони" GMC Yukon XL (4,1 відсотка) і GMC Yukon (3,2 відсотка), гібридний Toyota Highlander (4, 2 відсотки), Toyota 4Runner (3,9 відсотка) і Honda Ridgeline (3,0 відсотка).
Сім рядків з топ-15 моделей з найбільшою часткою великих пробігів посіли Toyota. Найкраще себе зарекомендували повнорозмірні рамні позашляховики і пікапи – представники цих класів продемонстрували найвищу надійність.
Аналітики ISeeCars розділили автомобілі з "рекордними" пробігами по класах. За статистикою лише один відсоток транспортних засобів, проданих у США, долає бар'єр у 320 тисяч кілометрів. Для спортивних моделей поріг був знижений до 240 тисяч кілометрів, для електромобілів – до 160 тисяч кілометрів.
У списку великих седанів найкращим виявився Toyota Avalon (2,6 відсотка), у категорії середньорозмірних седанів першою Honda Accrod (1,8 відсотка), серед малих седанів – Honda Civic (2,3 відсотка). Найнадійнішим розкішним позашляховиком можна вважати Lincoln Navigator (2,6 відсотка), серед електрокарів найкращим визнали Tesla Model S (2,3 відсотка), а серед спорткарів варто придивитися до Audi TT (4,1 відсотка).
Генеральний директор ISeeCars Фонг Лі підкреслив, що рейтинг лише показує список практичних моделей, а надійність кожного конкретного автомобіля залежить від своєчасного технічного обслуговування та догляду. Водночас таблиця може допомогти споживачам, яким потрібна невибаглива машина, звузити коло пошуків.
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